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المركز الوطني للأرصاد السعودية ينشر إعلاناً يروج للدياثة ويثير غضب السعوديين (شاهد)

سعوديون طالبوا بوقف كل القائمين على العمل ومحاسبتهم لكونه إعلانا مخجلا ومبتذلا

كتب سالم حنفي
المركز الوطني للأرصاد السعودية ينشر إعلاناً يروج للدياثة ويثير غضب السعوديين
إمرأة متبرجة تستأذن زوجها لحضور حفل زفاف
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وطن- تسبب المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية (مركز حكومي ورسمي)، بموجة غضب عارمة ضده بسبب إعلان ترويجي له يدعو فيه المواطنين بأخذ ما يصدر عنه على محمل الجد وعدم التراخي في اتباع تعليماته.

ووفقا للإعلان الترويجي، لم يجد القائمون على المركز إلى موضوع حساس يتعلق بالمكياج وإمكانية زواله بفعل الرطوبة المرتفعة.

وبحسب الإعلان، فقد ظهرت إمرأة متبرجة وهي تستأذن زوجها للتوجه لحضور حفل زفاف، ليقوم زوجه بنصيحتها بأن تأخذ أدوات مكياجها معها تحسبا لزواله لأن الرطوبة ستكون مرتفعة، مذكرا إياها بتصريح للمركز الوطني للأرصاد.

اتهامات للمركز الوطني للأرصاد بالترويج للدياثة

الإعلان الترويجي للمركز الوطني للأرصاد واجه انتقادت لاذعة من قبل المئات من السعوديين، حيث أكد المغردون على أنه تافه وسطحي ومخزي، فيما اتهمه آخرين بانه يروج لدياثة الرجال، على حسب وصف البعض منهم.

غضب المغردين من الإعلان

وفي هذا السياق، قال حساب يحمل اسم “برود واي:” يبدو أن حساب هيئة الأرصاد مخترق من جهات خارجية فالإعلان أولا يفقد المصداقية في الدور الحقيقي لهيئة الأرصاد ثانيا يعطي فكرة سلبية جدا عن العائلة السعودية وهذا غير صحيح”.

وأضاف انه “يعطي فكرة أن الرجل السعودي لم يعد رجلا يقوم بأدواره بل اهتم بميك أب زوجته لايسيح وقالها خذي الميك اب معاكي بالسيارة وفيه مخالفه للمرور”.

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وزاد بالقول: ” أن المرأة السعودية تخرج متبرجة بهذا الشكل وفي وقت غير مناسب وأنها تافهة تهتم بسيحان مكياجها أهم من اهتمامها بالطقس وهذا غير صحيح بل هي واعية وأوعى من الرجل ومايوعينا للجو والحر والبرد والمطر إلا الوالدة الله يحفظها والزوجة”.

غضب المغردين من الإعلان
غضب المغردين من الإعلان

وقالت المغردة “أم خالد” معبرة عن غضبها من الإعلان:” أسسسسسخف إعلان أسخف فكرة أمحق دعاية رخص ما بعده رخص وسخف وثقل دم وفوقه ذنوب”.

غضب أم خالد من الإعلان
غضب أم خالد من الإعلان

أما المستشار التسويقي وليد بن خالد فهاجم الإعلان والقائمين عليه بالقول:” اعلان وفكرة واداء وسيناريو منهار ومبتذل على كافة الاصعدة !! ولان الناشر علم بمحتواه الضعيف ، عملوا على شراء ردود ايجابية .. المسؤول عن ذلك لابد ان يستقيل ، وفوراً !!”.

وليد بن خالد يهاجم الإعلان والقائمين عليه
وليد بن خالد يهاجم الإعلان والقائمين عليه
المصدرتويتر، وطن

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