“أول نحلة في العالم طلعت من سوريا”.. إعلام النظام السوري يثير السخرية من جديد (فيديو)

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وطن- مجدداً يثير الإعلام السوري التابع للنظام السخرية ببرامجه التي لا تحترم المشاهد وأخباره التي لاتمت للواقع بصلة، آخرها أثار سخرية واسعة عبر المنصات يتعلق بظهور النحل.

وانتشر مقطع مصور نقلته صفحات عبر مواقع التواصل لمذيعة تتحدث بمعلومة مثيرة للجدل مفادها أن النحل ظهر للمرة الأولى في سوريا.

ولكي تتنصل من السخرية حاولت مقدمة البرنامج نقل المعلومة عبر تساؤل لضيفها قائلة له: “ما بعرف شو وجهة نظرك” ليرد عليها: “هي محاولات حثيثة من الخمسينات للاهتمام بسلالة النحل السورية”.

ووفق ما نقلته صفحة تيلي أورينت أضاف الضيف متحدثاً عن أجداده الذين عملوا في مجال تربية النحل منذ القدم وعن شخصية لا وجود لها زعم أنها ليونيل غاردن الذي قام حسب قوله “بدراسة سلالات وراثية ليتوصل لنتائج أن أساس النحل حسب الخرائط الجينية يفترض أنها سورية”.

وأثار الفيديو سخرية واسعة ضمن منصات التواصل وتعليقات رصدتها (وطن) أبرزها تعليق أبو علي الذي كتب متندراً: “وكل الحشرات بالدنيا اصلها من عنا بسورية..ولا شو رأيكم لو تتبعولنا الاخبار الدقيقة وتبلغونا”.

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وكتب مصطفى نهلي مهاجماً الإعلام ونظامه الذي يتحكم بكل مافيه من برامج ولقطات ونشرات أخبارية: “كمان الرشوة واتشبيح والدبكه من عنا”

كما علق أحمد نورس نجار ساخراً: “النحل بيعرف هالكلام بجوز يكون عنده اثباتات ووثائق تثبت اصوله السورية”.

لكن خالد حجازي كان له رأي آخر ذكر فيه: “هلئ بغض النظر عن غبائهم لكن فعلا هناك سلالات للنحل بالعالم ومن الطفها النحل الإيطالي الذي لا يقرص ابدا ولا يهاجم ومنها النحل السوري وهو مصنف عالميا بأنه نحل شرس كثير المهاجمة لغيره”.

وأضاف حجازي عن النحل السوري: “يقطع مسافة أكبر بالبحث عن الرحيق مقارنة بغيره من النحل ولكن لا أحد ينصح بتربيته والكل ينصح بالنحل الإيطالي نظرا لكثافة إنتاجه وهدوئه الشديد ولكن من الغباء القول إن النحلة السورية هي أول نحلة”.

ولطالما أثار الإعلام السوري الضجة والسخرية ببرامجه وأخباره وضيوفه الذين يستضيفهم ويطلقون معلومات غير موجودة على الإطلاق مثل العالم ليونيل غاردن الذي تحدث عنه ضيف حلقة النحل.