أكاديمية كويتية تنتقد قرار جامعة الكويت إلغاء الاختلاط: “العمرة والحج فيها اختلاط” (فيديو)

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وطن- خرجت أكاديمية كويتية بتصريحات مثيرة للجدل انتقدت فيها قرار جامعة الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين متسائلة عن سبب النظرة السلبية لتواجد النساء والرجال في الجامعات رغم أن هذه الظاهرة موجودة في الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الدكتورة عهود ناصر الهاجري عضو هيئة تدريس جامعة الكويت عن القرار: “أنا عن نفسي لما كنت طالبة في جامعة الكويت كنا في الشعب المختلطة أنا من وجهة نظري وهذا رأيي الشخصي أن الاختلاط ينمي المدارك”.

وأضافت الهاجري أن “الاختلاط يساعد على تنمية مهارات الحوار بين الطلبة والطالبات وكل الأماكن الآن مثلاً فيها اختلاط يعني مثلاً لنفرض أن مكة المكرمة عندها العمرة أو الحج هناك اختلاط لا يوجد هناك منع له”.

انتقادات لقرار إلغاء الاختلاط في الجامعات

الأكاديمية الكويتية عهود الهاجري أردفت حول قرار إلغاء الاختلاط في جامعة الكويت: “يجب أن نفكر في منع الاختلاط بشكل إيجابي أكثر من أن يكون بشكل سلبي” متسائلة: “لماذا لا نستفيد من الاختلاط؟”.

وتابعت الدكتورة عهود الهاجري عضو هيئة التدريس في كلية التربية وتحمل دكتوراه المناهج وطرق التدريس: “الطلبة يستفيدون مثلاً من مهارات زملاءهم أو زميلاتهم الأخريات في القاعة الدراسية يكون هناك حديث هم بالمستقبل يمكن يكونون دكاترة بالجامعة أو في وظيفة فيها اختلاط”.

ونوهت الهاجري إلى نقطة تتعلق بالاختلاط: “في نقطة حابة أني أثيرها هي أيضاً أن مو بس الصرح الأكاديمي بالكويت هناك أيضاً جامعات خاصة هل هذا القرار سيطال الجامعات الخاصة المختلطة؟”.

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تفاعل واسع

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فيديو عهود ورصدت (وطن) تعليقين لافتين على حديث الأكاديمية الكويتية ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب محمود الرشيدي معلقاً على حديث الأكاديمية الكويتية: “دكتورة و هذي وجهة نظرها تقول الاختلاط ينمي المدارك و يساعد على تنمية مهارات الحوار و تقول ليش ما نستفيد من الاختلاط بالحديث بين بعض”.

وعلق الرشيدي على حديث عهود الهاجري: “يعني هي مؤيده الكلام بين الشباب و البنات شنو هالعقليات هذي الغريبه ! محد يرضى اخته او بنته تسولف مع واحد .. الدنيا تطورت”.

لكن نوف بدورها رأت كلام عهود الهاجري صحيح ومقنع متابعة: ” نظرة من مبدأ اكاديمي وتعليمي بعيدا عن التشكيك و بعيدا عن سوء النية الي يغلب عن تعليقات البعض”.

وكان مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز منشر الظفيري قد أعلن التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية.

ولفت الظفيري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كويتية إلى أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.