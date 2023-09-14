الخميس, سبتمبر 14, 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة في السوبر الأفريقي 2023

نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري

كتب فارس أبو شيحة
نجوم الأهلي المصري
تدريبات نجوم الأهلي المصري
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وطن- يخوض فريق الأهلي واتحاد العاصمة مباراة قوية وحاسمة بين كلا الفريقين، الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023.

وسيلعب الأهلي واتحاد العاصمة المباراة المرتقبة بينهما على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب كأس الكونفيدرالية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس المغرب دول شمال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وستبث أحداث مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة للمباراة.

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فريق اتحاد العاصمة الجزائري
تدريبات اتحاد العاصمة استعدادا لمواجهة الأهلي المصري

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN SPORTS HD 6)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054 (v)، ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي المصري أمام اتحاج العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة الأهلي ضد اتحاد العاصمة  

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة الصعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير.

دفاع التشكيلة: علي معلول، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

الأهلي المصري
تدريبات الأهلي استعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

مركز الوسط: محمد مجدي قفشة، مروان عطية، أليو ديينغ، بيرسي تاو.

خط الهجوم: حسين الشحات، أنطوني موديست (محمود كهربا).

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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