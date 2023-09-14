الخميس, سبتمبر 14, 2023
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رياضة

من هو اللاعب الألماني روبرت باور الذي أعلن إسلامه بسبب زوجته؟! (صور)

زوجة الألماني روبرت باور لاعب نادي الطائي السعودي هي من ساعدته على دخول الإسلام

كتب فارس أبو شيحة
إسلام اللاعب روبرت باور
الألماني روبرت باور لاعب الطائي السعودي
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وطن- أعلن النجم الألماني روبرت باور 28 عاماً، لاعب نادي الطائي السعودي، دخوله الإسلام بسبب زوجته التي ساعدته في هذا الأمر.

ونشر المدافع الألماني روبرت باور، صورة عبر حسابه على منصة (الانستغرام) وهو يؤدي الصلاة، معلقاً عليها: ” لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى. لقد دخلت الإسلام”.

دخول اللاعب روبرت باور الإسلام بمساعدة زوجته

وتابع باور حديثه، ” دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة.. أنا أشكركم لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”.

وانضم الألماني روبرت باور إلى صفوف نادي الطائي السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عام، قادماً من نادي سينت ترويدن البلجيكي.

من هو اللاعب روبرت باور؟!

اللاعب روبرت باور، لاعب كرة قدم ألماني محترف، من مواليد شهر إبريل عام 1995، يجيد اللعب في مركز الدفاع، ويلعب في الوقت الحالي مع نادي الطائي السعودي.

 

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الألماني روبرت باور
اللاعب روبرت باور وإعلان دخوله الإسلام

كما ولعب مع العديد من الأندية خلال مشواره الكروي الذي بدأ عام 2014، لعل أبرزها فيردر بريمن الألماني و أرسنال تولا الروسي وسينت ترويدن البلجيكي، قبل التوقيع مع الطائي السعودي هذا الصيف.

مباراة الطائي القادمة في الدوري السعودي روشن

وسيلتقي فريق الطائي في المباراة القادمة أمام منافسه الحزم المستضيف للقاء، السبت، في منافسات الجولة  السادسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

لاعب الطائي روبرت باور
روبرت باور مدافع الطائي السعودي

ويحتل الطائي المركز ال11 من الدوري السعودي الممتاز برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر لجدول الترتيب الهلال السعودي برصيد 13 نقطة للموسم الجاري.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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