ليال عبود تودع الصيف بـ”مايوه” مثير من قطعتين! (شاهد)

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وطن- قررت الفنانة اللبنانية ليال عبود، أن تستمتع بآخر أيام الصيف بطريقة لا ينساها جمهورها.

وفي إطلالة نادرة لها بالمايوه، استعرضت ليال عبود جسدها في جلسة تصوير داخل البحر، نشرتها عبر حسابها على انستجرام.

محمود درويش

وارتدت ليال عبود مايوه أزرق منقط بالأسود، عبارة عن قطعتين. لكنها حرصت أثناء التقاط الصور، على تغطية الجزء الأسفل من جسدها.

وكتبت ليال في تعليقها شطراً من أبيات الشاعر محمود درويش: ” كم من موجةٍ سرقتْ يديكَ”.

كما أغلقت الفنانة اللبنانية خاصية التعليقات خوفاً من الهجوم والانتقادات.

“ملابسي ليست خليعة”

وسبق أن ادعت ليال أنها لا تتعمد الإثارة في إطلالاتها. وترى أن ملابسها “ليست خليعة ولا مبتذلة ولكن على الموضة”

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وقالت الفنانة اللبنانية في لقاء سابق، إن مسألة اختيار الملابس حرية شخصية، مستغربة عدّم تعرض فنانات لبنانيات وعربيات للانتقادات بسبب ملابسهن التي تعد أكثر عرياً.