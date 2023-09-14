“كيم جونغ أون لا يثق ببوتين”.. وجه طلباً غريباً لمساعديه في روسيا “فيديو”

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وطن- شاركت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الخميس مقطعاً مصوراً قالت إنه لأفراد خدمات الحماية التابعين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والذين جاؤوا معه إلى روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن مساعدي زعيم كوريا الشمالية قضوا عدة دقائق في تطهير الكرسي الذي جلس عليه كيم خلال قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهر مقطع فيديو متداول الوفد المرافق لزعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” وهم يقومون بتنظيف الكرسي وفحصه بعناية قبل لقائه مع بوتين في روسيا.

وحسب لقطات نشرتها الصحيفة قام مسؤول أمني من كوريا الشمالية يرتدي قفازات بيضاء بمسح كرسي كيم الأسود ويرش مادة مجهولة حوله.

وقام مسؤول الأمن الكوري الشمالي برش ومسح المقعد واليدين والساقين وحتى المنطقة المحيطة بالكرسي بينما كان حارس الكرملين الشخصي يراقب.

ويُظهر الفيديو مسؤولًا كوريًا شماليًا آخر يعطي أمرًا ما للمسؤول الأمني الذي يقوم بعملية التطهير. لكن طبيعة الأمر لم تكن واضحة.

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الكرسي موضوع القلق

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” عن مراسل الكرملين أندريه كولسنيكوف قوله: “تبين أن الكرسي هو موضوع القلق الأكبر للجانب الكوري الشمالي”.

وذكرت الصحيفة أن الحراسة الأمنية لكيم جونغ أون ضمت أكثر من 100 شخص، وكانوا غير راضين أيضًا عن الكرسي الأول.

وبعد ذلك أحضر الجانب الروسي كرسيًا آخر، وهو نفس الشيء تمامًا

وأضافت المصادر: “ثم قام موظف كوري شمالي بمسح الكرسي المخصص لكيم جونغ أون لعدة دقائق دون توقف، مرتديا قفازات بيضاء: انطلاقا من الرائحة التي قام بتطهيرها”،

وناقش فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في محادثات القمة بينهما المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا والمساعدة الروسية المحتملة لبرنامج الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية.

وقال كيم جونغ أون إنه واثق من أن روسيا ستنتصر فيما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: “إنني على قناعة تامة بأن الجيش والشعب الروسي البطل سوف يرثون ببراعة تقليد النصر، وسيظهرون بثقة كرامة وشرفًا لا يقدران بثمن على جبهات العملية العسكرية الخاصة”.