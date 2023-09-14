الخميس, سبتمبر 14, 2023
الرئيسيةحياتنافيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة
حياتنا

فيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة

في لحظات مخيفة وثقتها كاميرا هاتف تفاجأت فرقة كشافة بتمساح ضخم داخل بحيرة كانوا بداخلها

كتب خالد الأحمد
تمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة
تمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة
- Advertisement -

وطن- شارك رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو وصف بالمرعب لتمساح يهاجم طفلاً ضمن ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع مصور رصدته (وطن) لحظة ظهور التمساح الذي يبلغ طوله نحو 12 متراً وهو يقترب من الأطفال كانوا يسبحون ضمن بحيرة محاولاً افتراسهم.

في لحظات مخيفة وثقتها كاميرا هاتف تفاجأت فرقة كشافة مكونة من عدد من الفتيات بتمساح ضخم كان يسبح بجانبهن داخل بحيرة.

تمساح يهاجم فتيات جنوبي الولايات المتحدة

وكان ذلك خلال رحلة تخييم في حديقة هانتسفيل الحكومية في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

ولحسن الحظ، تمكنت الفتيات من النجاة بحياتهن، في حادثة قد تبقى عالقة في أذهانهن مدى الحياة.

وذكرت إحدى الفتيات ضمن فيديو نقلته سي إن إن: “كنت أفكر كيف سأموت بين فكي التمساح كان يتجه نحونا بينما كنا ضمن البحيرة”.

- Advertisement -

وساعدت الفرقة كافة الفتيات على الخروج إلى بر الأمان والابتعاد عن التمساح الذي بدا جائعاً ومتوحشاً ويتجه نحو فرقة الكشافة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

فضيحة في مطار أمريكي.. موظفون يسرقون مقتنيات مسافرين وكاميرات المراقبة تكشفهم (فيديو)

تقارير

صفعة أمريكية اقتصادية للنظام المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تقارير

بايدن في ورطة بعد مزاعم “فساد” وخطوة جادة نحو عزله .. كيف تفاعل الجمهوريون؟

الهدهد

اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما تكفلت به قطر لإنقاذ المفاوضات!

الهدهد

تقنية أمريكية مميزة لتفتيش أسرع داخل المطارات بمقابل مادي للمسافرين.. كيف تستفيد منها؟

الهدهد

هاكان فيدان يهدد الولايات المتحدة: ما رأيتموه من العشائر العربية في سوريا مجرد بداية فقط! (شاهد)

الهدهد

بموافقة إيلون ماسك.. منصة “X” تستضيف شخصاً يفضح باراك أوباما وأنه مارس الجنس معه (شاهد)

الهدهد

هل تشن روسيا ضربة نووية ضد أمريكا.. تهديد عبر التلفزيون الرسمي وجدل

الهدهد

تقطعت بهم السبل.. فيديو مؤلم لمحاصرة 70 ألف شخص في صحراء نيفادا

الهدهد

شعرت كأنها عارية تماما.. إجبار سيدة مسلمة على خلع حجابها في ولاية أمريكية

الهدهد

فلسطين في قلب معركة حرية التعبير بالجامعات الأمريكية.. ما القصة؟

الهدهد

نجل ترامب يُحول صورة والده لعلامة تجارية ومرشحة جمهورية تتحدث عن “حرب أهلية”.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أردوغان يشن هجوماً لاذعاً على العنصريين في تركيا “فيديو”

نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)

أهان بلاده على الهواء.. سؤال مذيع بريطاني يلقى رداً صاعقاً من مسؤول صيني (فيديو)

فضيحة في مطار أمريكي.. موظفون يسرقون مقتنيات مسافرين وكاميرات المراقبة تكشفهم (فيديو)

فرار سكان مبنى من مياه الفيضانات شرقي ليبيا حتى الطابق الخامس (فيديو)

جنس علني وفي وضح النهار.. تقرير يفضح المستور حول الدعارة في السعودية (فيديو)

عالم ليبي يفجر مفاجأة حول كارثة درنة.. هل تنبأ بها عام 2022؟

خالد الجندي يشمت بضحايا المغرب وليبيا لترويج مشاريع السيسي

زوجة ياسين بونو تحذر من أمر خطير.. هذا ما يحدث لضحايا زلزال المغرب من الأطفال!

صفعة أمريكية اقتصادية للنظام المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC