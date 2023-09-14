فضيحة في مطار أمريكي.. موظفون يسرقون مقتنيات مسافرين وكاميرات المراقبة تكشفهم (فيديو)

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وطن- تداول رواد منصات التواصل لقطات مصورة أظهرت فضيحة في مطار أمريكي ووثقت سرقة موظفين هناك لمقتنيات مسافرين في ميامي.

ووثقت عدسات المراقبة المتوزعة ضمن المطار لحظة قيام بعض موظفي مطار بالولايات المتحدة الأمريكية بسرقة مقتنيات الركاب ضمن قسم إدارة أمن النقل (TSA).

وتم إنشاء القسم المذكور بعد أحداث سبتمبر لحفظ أمن المسافرين.

ووقعت السرقات بينما كان الركاب منشغلون بعروضهم الخاصة وعدم الاهتمام بأغراضهم.

وأظهرت اللقطات قيام موظف بسرقة مئات الدولارات وبعض المقتنيات الثمينة من حقيبة أثناء فحص محتوياتها على جهاز المراقبة في مطار ميامي الدولي.

ووقف الزوجان بجانب بعضهما البعض ويبدو أنهما يتحدثان بينما كان ويليامز-أحد المتهمين- يدس شيئاً في كيس أسود بشكل خفي.

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وسارع ويليام لإزالة ما وضعه ورميه في سلة المهملات حتى قام غونزاليس- المتهم الثاني- بتحريك الصندوق على الحزام الناقل ووضعه في جيبه.

ونشرت النيابة العامة عدة مقاطع فيديو. وظهر في إحدى اللقطات، الموظفين وهم يركزون على حقيبة معينة، وبعد لحظات، نشاهد أحدهم يضع يده في جيبه.

كما وثقت لقطات متداولة كيف يقوم وكيل إدارة أمن المواصلات TSA بفك الحقيبة وسحب شيء ما للخارج، ويضع يديه مرة أخرى في جيبه.

ونقلت شبكة cbsnews عن تقرير للشرطة أن الضابطين متهمين بسرقة 600 دولار من حقيبة أحد الركاب بينما كانت معروضة للفحص.

وتم القبض على خوسيه جونزاليس ولاباريوس ويليامز ووجهت إليهما التهم بسرقة حقائب المسافرين.

وجاء في تقرير الشرطة أنهم “كانوا يصرفون انتباه الركاب أثناء فحصهم لسرقة أموال من متعلقاتهم”.

وقال الرائد السابق في شرطة ميامي ديد إجناسيو ألفاريز: “قبل أن أصل إلى المنطقة الأمنية، أخلع ساعتي وخاتمي ومحفظتي وأضعها داخل حقيبتي ولا تغيب عن بالي أبدًا”.

وتابع :” يطلب منا الحفاظ على ممتلكاته آمنة، وعدم وضع الأشياء الثمينة في الحقائب التي تخضع للتفتيش .

إدارة أمن المواصلات تعلق

وبدورها قالت إدارة أمن المواصلات في بيان لها: أنها أبعدت الضباط من مهام الفحص لحين الانتهاء من التحقيق والإجراءات الإدارية”.

وتابع البيان أن “إدارة أمن النقل تلزم موظفي أمن النقل TSOs بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية ولا تتسامح مع سوء السلوك في مكان العمل”.

وأردف البيان : “لقد حققنا بنشاط وقوة في مزاعم سوء السلوك هذه وقدمنا النتائج التي توصلنا إليها إلى قسم شرطة ميامي ديد، ونعمل معهم بشكل وثيق. وأي موظف يفشل في تلبية معاييرنا الأخلاقية الأساسية سيتعرض للمساءلة”.