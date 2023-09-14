شاكيرا تقدم وصلة رقص شرقية بالسكاكين على طريقة محمد رمضان (فيديو)

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وطن- أمتعت شاكيرا جمهورها على المسرح في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، برقصة شرقية مذهلة باستخدام السكاكين.

وحصلت شاكيرا خلال الحفل على جائزة Video Vanguard Award المرموقة، مما يجعلها أول فنانة من أمريكا الجنوبية تحصل عليها.

رقص شعري ولعب السكاكين

كان رقص شاكيرا مذهلاً، حيث أخذت معجبيها في رحلة ملحمية مع أكبر الأغاني التي امتدت طوال مسيرتها المهنية.

من الغوص على خشبة المسرح، والرقص الشرقي، وحتى الرقص بالسكاكين، كانت شاكيرا مشتعلة، حيث قدم عرضًا فريدًا من نوعه.

بدأت شاكيرا عرضها بأغنيتها الناجحة التي تصدرت القائمة عام 2009 بعنوان “She Wolf”. قامت بتكرار لحظات من الفيديو الموسيقي الخاص بها، وأظهرت مرونتها وخفة حركتها.

حماس وعاطفة وتصفيق حار

سيطرت شاكيرا على المسرح مع راقصيها الاحتياطيين، مفعمة بالحماس والعاطفة.

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وبعد صعودها إلى المسرح، أخرجت الملكة الكولومبية سكاكين، ورقصت بهما بلطف.

من المؤكد أن إحدى أكثر اللحظات الملحمية في أدائها جاءت عندما قفزت وسط الجمهور، ووثقت به، حتى أن الكولومبية حصلت على قبعة خلال هذه الفقرة اللطيفة.