سينتيا خليفة بوضع فاضح مع شاب فرنسي.. من قام بتسريب المقطع بعد 4 سنوات؟! (فيديو)

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وطن- نشر حساب “شربليتا” الشهير، فيديو مسرب للإعلامية اللبنانية سينتيا خليفة، ظهرت فيه بوضعية غير لائقة مع شاب فرنسي أثناء مشاركتها في أحد برامج تلفزيون الواقع في فرنسا قبل 4 سنوات.

وظهرت سينتيا خليفة بمايوه جريء من قطعتين فقط، وتركض إلى شاب وتقبله بطريقة حميمية جريئة.

برنامج على تلفزيون فرنسي!

وعلقت شربليتا على الفيديو: ” مش معقول لمذيعة و ممثلة لبنانية تعمل هيك حركات ضمن برنامج على التليفزيون الفرنسي! مش مقبول ابداً ابداً!”.

وتابعت من تسمي نفسها “ملكة فضائح المشاهير”: ” على الاقل احترمي الناس و احترمي انو هيدا منو مشهد من مسلسل لهيك حركات ساقطة! عنجد اللي ستحوا ماتوا!!”.

وختمت: “لو اخدتيليك شي غرفة بأوتيل كان افضل من هيك مشهد”.

ميا خليفة الثانية

وشبه المتابعون سينتيا بالنجمة الإباحية السابقة ميا خليفة، بتصرفاتها.

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وجاء في التعليقات: “بتقربلك ميا خليفة؟”.

وكتب آخر مقارناً إياها بـ ميا خليفة: ” هاي لونها افتح وانحف هديك سمرا”.

وعلق ثالث: ” سبحان الله من يوم كانت مذيعه مالها قبول”.

مسلسلات ناجحة

يذكر أن سينتيا قضت أغلب طفولتها في مدينة البترون الساحلية. وحصلت على شهادة في صناعة السينما من معهد الدراسات السمعية البصرية وجامعة نوتردام.

ومؤخراً أنهت كورس مُكثف في التمثيل الإبداعي في ورشة عالمية للتمثيل في برشلونة.

بدأت سينتيا مسيرتها الفنية كممثلة في سن الحادية عشر. حيث شاركت بدور مساند في مسلسل الست كوم اللبناني عبدو وعبدو عام (2003).

ولاحقاً ارتبط اسمها بمسلسلات ناجحة مثل جذور (2013) و روبي (2012) و نمرة اتنين ((2020 علي منصة ”شاهد“ مع ”اسر ياسين“ و ”اروي جودة“.