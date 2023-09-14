رئيسة وزراء إيطاليا بحركات ونظرات غريبة في قمة العشرين.. هل السبب المخدرات؟ (فيديو)

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وطن- أطلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بفيديو أثار ضجة واسعة ضمن منصات التواصل، لتضمنه حركات ونظرات غريبة خلال مشاركتها في قمة العشرين، لدرجة وصلت إلى حد التساؤلات عن تعاطيها المخدرات بسبب ملامحها التي تشبه لدرجة كبيرة ملامح المدمنين.

وبين من استغرب من حركاتها ونظراتها هناك من تغنى بجمالها وبرر لها بأن يكون أصابها انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم أو شيء ما يتعلق بطبيعتها كامرأة مثل العادة الشهرية أو ما شابهها من عوارض.

ونقلت وكالة “أنسامد” الإيطالية تصريحات اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني وإشادتها بنجاح قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي لكنها لفتت في الوقت ذاتها إلى أن تلك الدورة لم تكن سهلة.

ضجة واسعة

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الظهور الغريب لميلوني رصدته وطن بشكل خاص ضمن منصة إكس (تويتر سابقاً) وعن ذلك غردت وفاء: “هي دائما تتصرف تصرفات غريبة هكذا طبيعتها يعني عادي …شخصية محترمة بشكل عام”.

وكتب حاتم حول فيديو جورجيا ميلوني تطل بحركات ونظرات غريبة: “تشتري من نفس الموزع الي بيعطي زلنسكي، كوكايين درجة أولى”.

كما علقت مغردة أخرى مدافعة عن رئيسة وزراء إيطاليا: “هي سيدة عملية بسيطة وعفوية تكره البروتوكولات واضح انها تشعر بالملل والتوتر من الأجواء حولها”.

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وتساءل حساب يحمل اسم جاي: “7 ساعات اجتماعات ومؤتمرات … مين ما بينعس أو ما بيتعب أو بيتضايق؟”.

أما أحمد الشيخلي تناول فيديو جورجيا ميلوني تطل بحركات ونظرات غريبة خلال قمة العشرين من زاوية أخرى مغرداً: “على الاقل منتخبة من قبل الشعب وبشكل ديمقراطي وسوف تذهب بعد انتهاء فترة”.

وفي مؤتمر صحفي أعقب ظهور جورجيا ميلوني في فيديو بحركات ونظرات غريبة خلال قمة العشرين قالت المسؤولة الإيطالية: “أكرر تهنئتي وتهنئة إيطاليا لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على نجاح النسخة الجديدة من القمة والتي لم تكن سهلة.

وبشكل عام تواجه إيطاليا بزعامة ميلوني تناقضات حيال موقفها من المهاجرين، والذي يتحول من الرفض الشديد لهم إلى فتح الأبواب.

وتعرف إيطاليا بأنها بلد تهدده الشيخوخة وبحاجة ماسة إلى أيد عاملة من خارج أوروبا لإنعاش اقتصادها ورغم ذلك تعتبر ميلوني الهجرة واللجوء تهديد وجودي لثقافة وشعب بلادها إلا أنها ناقضت نفسها هذا الصيف وتحدثت عن حاجة الدولة الإيطالية إلى المهاجرين لسد النقص الكبير في العمالة الذي يعوق التنمية الاقتصادية.