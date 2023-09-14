فيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة

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وطن- شارك رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو وصف بالمرعب لتمساح يهاجم طفلاً ضمن ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع مصور رصدته (وطن) لحظة ظهور التمساح الذي يبلغ طوله نحو 12 متراً وهو يقترب من الأطفال كانوا يسبحون ضمن بحيرة محاولاً افتراسهم.

في لحظات مخيفة وثقتها كاميرا هاتف تفاجأت فرقة كشافة مكونة من عدد من الفتيات بتمساح ضخم كان يسبح بجانبهن داخل بحيرة.

تمساح يهاجم فتيات جنوبي الولايات المتحدة

وكان ذلك خلال رحلة تخييم في حديقة هانتسفيل الحكومية في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

ولحسن الحظ، تمكنت الفتيات من النجاة بحياتهن، في حادثة قد تبقى عالقة في أذهانهن مدى الحياة.

وذكرت إحدى الفتيات ضمن فيديو نقلته سي إن إن: “كنت أفكر كيف سأموت بين فكي التمساح كان يتجه نحونا بينما كنا ضمن البحيرة”.

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وساعدت الفرقة كافة الفتيات على الخروج إلى بر الأمان والابتعاد عن التمساح الذي بدا جائعاً ومتوحشاً ويتجه نحو فرقة الكشافة.