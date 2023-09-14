انتقال نجم باريس فيراتي مع العربي القطري.. وهذا قيمة عقده

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وطن- وقع نادي العربي القطري مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي 30 عاماً، الأربعاء، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لمدة 3 مواسم قادمة.

ونشر نادي العربي القطري، عددا من الصور لمراسم توقيعه مع لاعب الوسط الإيطالي فيراتي، عبر منصة X، بعد وصوله إلى العاصمة القطرية (الدوحة).

انتقال فيراتي إلى العربي القطري

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، عبر حسابه على منصة X، ” ماركو فيراتي انضم إلى نادي العربي القطري بعقد ساري المفعول حتى صيف 2026″.

ورحل الإيطالي فيراتي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ارتدائه قميصه النادي الباريسي لنحو 11 عاماً، عقب خروجه من حسابات المدرب لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.

كما وارتبط اسم اللاعب ماركو فيراتي قبل انضمامه إلى النادي العربي القطري، العديد من الأندية الأوروبية، لعل أبرزها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار رومانو في تغريدته، بأن قيمة صفقة العربي القطري للتوقيع مع نجم باريس السابق ماركو فيراتي، بلغت نحو 50 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

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وكان النادي العربي القطري قد توج الموسم الماضي بلقب كأس أمير قطر، إلى جانب ختام الموسم وصيفاً لدوري نجوم قطر خلف نادي الدحيل حامل اللقب.

ماركو فيراتي وباريس

وخاض الإيطالي ماركو فيراتي 416 مباراة في 11 موسماً مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات المختلقة، حقق فيها الفوز في 295 مباراة.

كما وتوج خلال مشواره مع النادي الباريسي ب30 لقباً على مستوى البطولات المحلية، لعل أبرزها الدوري الفرنسي 9 مرات وكأس فرنسا 6 مرات وكأس السوبر الفرنسي 9 مرات وغيرها.

أما وحصد فيراتي خلال مشاركته الدولية مع منتخب إيطاليا، لقب كأس أمم أوروبا والمركز الثالث (البرونزية) في دوري الأمم الأوروبية مرتين.

وسيلتقي فريق العربي في المباراة القادمة أمام نادي قطر، الخميس، في منافسات كأس الاتحاد القطري لدور المجموعات، على ملعب جاسم بن حمد.

ويحتل العربي المركز السادس من جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز لكرة القدم برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن الريان المتصدر برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.