أزياء الشيخة موزا من “شانيل” فقط.. أجمل 10 صنعت خصيصاً لها تناسب ثقافة قطر (شاهد)

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وطن- بفضل الأناقة، فازت الشيخة موزا بنت ناصر المسند من قطر بجائزة “أفضل فستان” في أي مناسبة.

من حضور مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تناول وجبة غداء عائلية في لندن، ذهبت أزياء الأميرة القطرية الشيخة موزا إلى حد إلهام حساب على موقع إنستغرام يضم أكثر من 200 ألف متابع باسم أسلوبها.

سواء كان ذلك من التويد أو زوج من الأحذية غير الواضحة، ما يبقى واضحًا هو أن الأميرة القطرية تحب بوضوح ارتداء ملابس شانيل الفرنسية.

في محاولة لمشاركة تفوقها في الأسلوب، نشرت مجلة Bazaar Arabia عن بعض أفضل لحظات أسلوبها في أرقى الدار الفرنسية الفاخرة.

خطوات واثقة

في هذه الصورة أثناء زيارة قامت بها في عام 2018 إلى الشريك الدولي لمؤسسة قطر في بروكلين، نيويورك، بدت الشيخة موزا في وضع مثالي وهي ترتدي أحدث سترة من شانيل كلاسيكية بطول الركبة من مجموعة ربيع 2003.

أحلام الهوت كوتور

تتألق الأميرة القطرية بشكل مبهج في فستان شانيل هوت كوتور من مجموعة خريف 2015.

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الأزرق الملكي

في بدلة شانيل الزرقاء الملكية المخصصة من مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2010، بدت الأميرة موزا مذهلة في هذا اللون الملكي.

كان ذلك أثناء حضورها الأكاديمية الملكية للهندسة في لندن عام 2010.

امتزجت إطلالة شانيل بزوج رائع من أقراط الياقوت وحجاب الرأس الأزرق المطابق.

إطلالة لندن

ظهرت الأميرة القطرية في غاية الأناقة إلى جانب الأمير تشارلز في لندن خلال زيارتها عام 2010.

وقد ظهرت في بدلة بيضاء رائعة من شانيل مع أشرطة من التويد الأرجواني من مجموعة خريف 2010.

ولمطابقة ذلك، ارتدت زوجًا من أحذية شانيل الرقيقة من مجموعة RTW لخريف 2011 إلى جانب زوج من أقراط Buccellati.

طاقة هوليوود القديمة

تمامًا مثل أودري هيبورن في فيلم Breakfast at Tiffany’s، ظهرت الشيخة موزا في مجموعة أزياء شانيل الكريمية الخالدة من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2012.

إنها تتطابق بشكل مذهل مع نظارتها الشمسية وحجابها مع الزي، فهي مثال للأناقة البسيطة.

حقاً مذهلة

في زيارة إلى مدرسة هارفارد ويستليك الإعدادية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في عام 2007، شوهدت الأميرة القطرية في مظهر شانيل مخصص من مجموعة خريف 2000.

لون موسيقى البوب

في سترة قصيرة من التويد باللون الأصفر من مجموعة شانيل لربيع وصيف 2022، تتألق موزا في باريس.

في الصورة، قامت الأميرة القطرية بدمج الألوان مع شفاه حمراء زاهية.

زيارة هامشية

بدت الأميرة أنيقة للغاية في فستان من مجموعة شانيل للأزياء الراقية لعام 2016.

أثناء زيارتها لتونس في عام 2017، تم تصوير الأميرة القطرية في السوق وهي ترتدي زوجًا من الأحذية ذات الكعب البيج، وحجابًا بيجًا مطابقًا للرأس ونظارات شمسية داكنة.

الوردي

يجسد هذا المظهر، المغطى ببدلة من التويد الوردي من شانيل ، كل شيء أنيق وأنثوي وأنيق.

أثناء حضورها الجزء الرفيع المستوى من الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عام 2013. بدت الأميرة رائعة في مظهر وردي اللون، من بدلتها إلى ظل الشفاه.

نسيج الـ “تويد”

وفي رحلة إلى فرنسا في نوفمبر 2008، ارتدت الشيخة موزا طقماً باللون الأزرق الفاتح من تصميم دار الأزياء الفرنسية من مجموعتها لعام 2007.

مع الأقراط الماسية المتساقطة وحجاب الرأس باللون الرمادي الداكن، تبدو الأميرة القطرية مفعمة بالحيوية في سترة كلاسيكية من شانيل.