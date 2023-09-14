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أزياء الشيخة موزا من “شانيل” فقط.. أجمل 10 صنعت خصيصاً لها تناسب ثقافة قطر (شاهد)

بفضل أزياءها الأنيقة فازت الشيخة موزا بنت ناصر المسند من قطر بجائزة "أفضل فستان" في أي مناسبة

كتب رفيف عبدالله
أزياء الشيخة موزا من
تمتاز الأميرة القطرية الشيخة موزا بأناقتها
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وطن- بفضل الأناقة، فازت الشيخة موزا بنت ناصر المسند من قطر بجائزة “أفضل فستان” في أي مناسبة.

من حضور مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تناول وجبة غداء عائلية في لندن، ذهبت أزياء الأميرة القطرية الشيخة موزا إلى حد إلهام حساب على موقع إنستغرام يضم أكثر من 200 ألف متابع باسم أسلوبها.

سواء كان ذلك من التويد أو زوج من الأحذية غير الواضحة، ما يبقى واضحًا هو أن الأميرة القطرية تحب بوضوح ارتداء ملابس شانيل الفرنسية.

في محاولة لمشاركة تفوقها في الأسلوب، نشرت مجلة Bazaar Arabia عن بعض أفضل لحظات أسلوبها في أرقى الدار الفرنسية الفاخرة.

خطوات واثقة

في هذه الصورة أثناء زيارة قامت بها في عام 2018 إلى الشريك الدولي لمؤسسة قطر في بروكلين، نيويورك، بدت الشيخة موزا في وضع مثالي وهي ترتدي أحدث سترة من شانيل كلاسيكية بطول الركبة من مجموعة ربيع 2003.

أزياء الشيخة موزا
ارتدت الأميرة سترة بطول الركبة

أحلام الهوت كوتور

تتألق الأميرة القطرية بشكل مبهج في فستان شانيل هوت كوتور من مجموعة خريف 2015.

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أزياء الشيخة موزا
فستان شانيل هوت كوتور من مجموعة خريف 2015

الأزرق الملكي

في بدلة شانيل الزرقاء الملكية المخصصة من مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2010، بدت الأميرة موزا مذهلة في هذا اللون الملكي.

كان ذلك أثناء حضورها الأكاديمية الملكية للهندسة في لندن عام 2010.

أزياء الشيخة موزا
الأميرة أثناء حضورها الأكاديمية الملكية للهندسة في لندن عام 2010

امتزجت إطلالة شانيل بزوج رائع من أقراط الياقوت وحجاب الرأس الأزرق المطابق.

إطلالة لندن

ظهرت الأميرة القطرية في غاية الأناقة إلى جانب الأمير تشارلز في لندن خلال زيارتها عام 2010.

وقد ظهرت في بدلة بيضاء رائعة من شانيل مع أشرطة من التويد الأرجواني من مجموعة خريف 2010.

أزياء الشيخة موزا
الأميرة القطرية في غاية الأناقة إلى جانب الأمير تشارلز في لندن خلال زيارتها عام 2010

ولمطابقة ذلك، ارتدت زوجًا من أحذية شانيل الرقيقة من مجموعة RTW لخريف 2011 إلى جانب زوج من أقراط Buccellati.

طاقة هوليوود القديمة

تمامًا مثل أودري هيبورن في فيلم Breakfast at Tiffany’s، ظهرت الشيخة موزا في مجموعة أزياء شانيل الكريمية الخالدة من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2012.

أزياء الشيخة موزا
ظهرت الشيخة موزا في مجموعة أزياء شانيل الكريمية من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2012

إنها تتطابق بشكل مذهل مع نظارتها الشمسية وحجابها مع الزي، فهي مثال للأناقة البسيطة.

حقاً مذهلة

في زيارة إلى مدرسة هارفارد ويستليك الإعدادية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في عام 2007، شوهدت الأميرة القطرية في مظهر شانيل مخصص من مجموعة خريف 2000.

أزياء الشيخة موزا
الأميرة في زيارة إلى مدرسة هارفارد ويستليك الإعدادية في لوس أنجلوس

لون موسيقى البوب

في سترة قصيرة من التويد باللون الأصفر من مجموعة شانيل لربيع وصيف 2022، تتألق موزا في باريس.

أزياء الشيخة موزا
قامت الأميرة القطرية بدمج الألوان مع شفاه حمراء زاهية

في الصورة، قامت الأميرة القطرية بدمج الألوان مع شفاه حمراء زاهية.

زيارة هامشية

بدت الأميرة أنيقة للغاية في فستان من مجموعة شانيل للأزياء الراقية لعام 2016.

أزياء الشيخة موزا
الأميرة أثناء زيارتها لتونس في عام 2017

أثناء زيارتها لتونس في عام 2017، تم تصوير الأميرة القطرية في السوق وهي ترتدي زوجًا من الأحذية ذات الكعب البيج، وحجابًا بيجًا مطابقًا للرأس ونظارات شمسية داكنة.

الوردي

يجسد هذا المظهر، المغطى ببدلة من التويد الوردي من شانيل ، كل شيء أنيق وأنثوي وأنيق.

أزياء الشيخة موزا
الأميرة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عام 2013

أثناء حضورها الجزء الرفيع المستوى من الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عام 2013. بدت الأميرة رائعة في مظهر وردي اللون، من بدلتها إلى ظل الشفاه.

نسيج الـ “تويد”

وفي رحلة إلى فرنسا في نوفمبر 2008، ارتدت الشيخة موزا طقماً باللون الأزرق الفاتح من تصميم دار الأزياء الفرنسية من مجموعتها لعام 2007.

أزياء الشيخة موزا
من رحلة إلى فرنسا في نوفمبر 2008

مع الأقراط الماسية المتساقطة وحجاب الرأس باللون الرمادي الداكن، تبدو الأميرة القطرية مفعمة بالحيوية في سترة كلاسيكية من شانيل.

المصدربازار - ترجمة وتحرير وطن

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