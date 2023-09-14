أردوغان يشن هجوماً لاذعاً على العنصريين في تركيا “فيديو”

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وطن- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال فاعلية أقيمت بمشاركة مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في خطابه المطول إن وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبداً في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي، وشدّد على أن حكومته لن تسمح إطلاقاً بزعزعة هذه الخصال الحميدة.



وأعرب الرئيس التركي عن ثقته أن الشعب التركي المعروف برحمته وعطفه ووقاره وتسامحه لن يقبل أيضا مثل هذه المحاولات.

وأضاف أردوغان بأن الدولة التركية ستتخذ جميع أشكال التدابير اللازمة ضد الخارجين عن القانون وستعمل على إطفاء نار الفتنة هذه قبل أن تتفاقم.

وأردف: “نسعى جاهدين لضمان عودة اللاجئين الذين استقبلناهم في بلدنا لأسباب إنسانية إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة”.

كما أوضح أن “الجهود التي بُذلت عبر التاريخ لتأليب الشعب ضد بعضه على أساس العرق والطائفة والنزعة والأيديولوجية وما شابهها من تقسيمات أخرى، قد باءت دائماً بالفشل”.

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دوائر معادية لتركيا

وتابع الرئيس التركي:”لسوء الحظ، فإن بعض السياسيين المحليين يدعمون أيضًا محاولات الفتنة هذه، التي تقودها وتغذيها دوائر معادية لبلادنا، وخاصة أعضاء منظمة غولن الهاربين وأعضاء حزب العمال الكردستاني في الخارج”.

وأكمل: “هؤلاء الأفراد، الذين يتلاعب بهم أعضاء منظمة غولن وأعضاء حزب العمال الكردستاني مثل الدمى، يخدمون، عن قصد أو عن غير قصد، أغراض أعداء البلاد والأمة”.

وأكد أردوغان أن وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي بحسب ما رصدته (وطن) عن وكالة “الأناضول“.

وأوضح الرئيس التركي أن “الجهود التي بذلت عبر التاريخ لتأليب الشعب ضد بعضه على أساس العرق والطائفة والنزعة والأيديولوجية وما شابهها من تقسيمات أخرى، قد باءت دائما بالفشل”.

الألاعيب الخبيثة

وكان الرئيس التركي الذي تم انتخابه لولاية ثالثة تعهد مراراً بإفشال محاولات “حفنة من الدجّالين” المجتمعين في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض أفراد الشعب ضد بعضهم وإشعال الفوضى في البلاد.

وعبر أردوغان ثقته أن الشعب التركي المعروف برحمته وعطفه ووقاره وتسامحه لن يقبل أيضاً مثل هذه المحاولات مضيفاً أن الدولة التركية تعمل على إطفاء نار الفتنة واتخاذ التدابير اللازمة ضد الخارجين عن القانون.

كما بيّن أن الحكومة التركية ستعمل أيضا على حل المشاكل المتعلقة بالهجرة غير النظامية من خلال تفعيل أمن الحدود وعمليات الرقابة داخل البلاد.

وهاجم أردوغان من وصفهم بـ”أصحاب العقلية الفاشية” الذين يستهدفون المواطنين الأتراك على خلفية انتماءاتهم الدينية، أو اللاجئين، مهددا بمحاسبتهم أمام القضاء.