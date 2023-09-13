الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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رياضة

5 منتخبات عربية منهم.. أبرز المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

24 منتخباً أفريقياً وعربياً حسموا تأهلهم للمشاركة في النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

كتب فارس أبو شيحة
بطولة كأس أمم أفريقيا 2024
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم
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وطن- حسمت 5 منتخبات عربية التأهل برفقة العديد من المنتخبات الأفريقية القوية، إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر استضافتها في دولة ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتأهلت كلاً من المنتخبات العربية مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

فيما فشل منتخب السودان وليبيا في تجاوز تصفيات دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، بسبب النتائج المخيبة للآمال.

فوز تونس والجزائر على مصر والسنغال ودياً

وشهدت فترة التوقف الدولي العديد من المباريات الودية القوية على صعيد المنتخبات العربية الأفريقية، حيث حقق منتخب تونس (نسور قرطاج) الفوز الثمين على مصر (الفراعنة) بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد ودياً.

كما ونجح منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) الفوز النظيف بهدف دون مقابل على السنغال (أسود التيرانغا) حامل لقب كأس أمم أفريقيا للنسخة الماضية ودياً.

وفاز منتخب المغرب (أسود الأطلس) على نظيره بوركينا فاسو في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين، بهدف وحيد دون رد.

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المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

وجاءت المنتخبات الأفريقية والعربية ال24، التي حسمت تأهلها للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

ساحل العاج (المستضيف).

الجزائر

المغرب

تونس

مصر

موريتانيا

السنغال

المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

بوركينا فاسو

جنوب أفريقيا

زامبيا

غينيا الاستوائية

موزمبيق

نيجيريا

غينيا بيساو

كاب فيردي

مالي

غينيا

غانا

أنغولا

تنزانيا

جمهورية الكونغو

غامبيا

الكاميرون

نامبيا

ومن المقرر أن تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، في دولة ساحل العاج بنسختها ال34، خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى ال11 من شهر فبراير العام المقبل.

تصفيات أمم أفريقيا 2024 دور المجموعات
تصفيات أمم أفريقيا 2024
المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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