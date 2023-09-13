5 منتخبات عربية منهم.. أبرز المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

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وطن- حسمت 5 منتخبات عربية التأهل برفقة العديد من المنتخبات الأفريقية القوية، إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر استضافتها في دولة ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتأهلت كلاً من المنتخبات العربية مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

فيما فشل منتخب السودان وليبيا في تجاوز تصفيات دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، بسبب النتائج المخيبة للآمال.

فوز تونس والجزائر على مصر والسنغال ودياً

وشهدت فترة التوقف الدولي العديد من المباريات الودية القوية على صعيد المنتخبات العربية الأفريقية، حيث حقق منتخب تونس (نسور قرطاج) الفوز الثمين على مصر (الفراعنة) بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد ودياً.

كما ونجح منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) الفوز النظيف بهدف دون مقابل على السنغال (أسود التيرانغا) حامل لقب كأس أمم أفريقيا للنسخة الماضية ودياً.

وفاز منتخب المغرب (أسود الأطلس) على نظيره بوركينا فاسو في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين، بهدف وحيد دون رد.

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المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

وجاءت المنتخبات الأفريقية والعربية ال24، التي حسمت تأهلها للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

ساحل العاج (المستضيف).

الجزائر

المغرب

تونس

مصر

موريتانيا

السنغال

بوركينا فاسو

جنوب أفريقيا

زامبيا

غينيا الاستوائية

موزمبيق

نيجيريا

غينيا بيساو

كاب فيردي

مالي

غينيا

غانا

أنغولا

تنزانيا

جمهورية الكونغو

غامبيا

الكاميرون

نامبيا

ومن المقرر أن تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، في دولة ساحل العاج بنسختها ال34، خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى ال11 من شهر فبراير العام المقبل.