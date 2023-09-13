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رياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما
الفرنسي بنزيما في تدريبات الاتحاد السعودي
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وطن- يلتقي الاتحاد ضد الأخدود، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز بعد فترة التوقف الدولي.

وستقام مباراة الاتحاد والأخدود في منافسات الدوري السعودي روشن، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود

ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وستبث أحداث المباراة بين الفريقين على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات الدوري السعودي روشن الممتاز.

كما وستنقل مباراة الاتحاد السعودي والأخدود، على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد استعدادا لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي بلال علام على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

تشكيلة مباراة الاتحاد ضد الأخدود

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة أمام الأخدود، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري السعودي، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع الاتحاد: أحمد بالمسعود، شراحيلي، هوساوي، مد الله العليان.

الأخدود السعودي
نجوم فريق الأخدود

خط الوسط: فابينيو، نغولو كانتي، إيجور كورونادو، سلطان الفرحان.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي الممتاز

وجاء فريق الاتحاد حامل اللقب في ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال برصيد 13 نقطة.

وآتى فريق الأخدود في المركز ال13 من جدول الترتيب برصيد 4 نقاط للموسم الجاري.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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