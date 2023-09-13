الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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مفتي سلطنة عمان يهاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويتهمه بخيانة الأمانة.. لماذا؟!

مجمع اللغة العربية أقر تعريب كلمة "TREND" (ترند)

كتب سالم حنفي
مفتي سلطنة عمان يهاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويتهمه بخيانة الأمانة.. لماذا؟!
مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- وجه مفتي عام سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، انتقادات لاذعة للمجمع اللغة العربية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، متهما إياه بالإخلال بالأمانة التي وضعت بين يديه والمتمثلة في الحفاظ على اللغة العربية، وذلك عقب قيامه بتعريب كلمة “الترند” التي شاع استخدامها مؤخرا مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا):”إن مجامع اللغة العربية هي أمينة على لغة القرآن، وكان عليها أن تنقيها من الأخطاء التي ألصقتها بها الألسن وتداولها الكتاب، ولكن بدلا من ذلك ألبستها ثوب الصواب، وسوغت استعمالها”.

وأضاف أن ما قام به مجامع اللغة العربية إخلال بالامانة التي تحملها على عاتقه، موضحا انه بهذا الفعل صرف الناس عن الصواب إلى الخطأ، وعن العلم إلى الجهل، وحجب الأفهام عن إدراك مضامين القرآن.

وقال إنه “سبر أعماق التراث الإسلامي العظيم، إذ أصبحت الفجوة سحيقة بين ما هو في المعاجم العربية الأصيلة التي حافظت عليها وبين ما هو متداول الآن”.

اللغة العربية وسعت كل شيء

وأكد “الخليلي” على أن ما فات كان هينا امام قيام مجمع اللغة العربية بـ”إقحام كلمة أجنبية ما لها من أصل في لغة العرب إليها، لتصبح كأنها من صميم العربية، وكأنما أعضاء المجمع رأوا أن اللغة العربية التي جعلها الله وعاء لكتابه ومستودعا لشرعه ضاقت وأفلست حتى احتاجت إلى الاستجداء من غيرها، مع أنها وسعت كلام الله المنزل للهداية والإعجاز فالله المستعان”.

مفتي سلطنة عمان يهاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويتهمه بخيانة الأمانة
مفتي سلطنة عمان يهاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويتهمه بخيانة الأمانة

مجمع اللغة العربية يعرب كلمة TREND

وكان مجمع اللغة العربية في القاهرة قد أصدر بيانا بشأن اعتماد كلمة (ترند) أو التِّرِنْد في مواقع التواصل الاجتماعيّ.

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وعرفها على أنها “موضوع ساخن جديد يُثار على منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة”.

وأقر المجمع الجع لها وهي “تِرِنْدات”،موضحا أن التِّرِنْد كلمة معرَّبة عن الأصل الإنجليزي trend بمعنى: اتِّجاه أو نَزْعة أو مَيْل أو موضة.

انتقادات حادة من مفتي عمان لمجمع اللغة العربية بسبب تعريب كلمة ترند
انتقادات حادة من مفتي عمان لمجمع اللغة العربية بسبب تعريب كلمة ترند
المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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