الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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مدرس مصري يتهم تركي آل الشيخ ونجيب ساويرس باختطاف بناته واغتصابهن! (شاهد)

المدرس محمود علي اتهم المعارضة المصرية بعدم الوقوف معه ومحاولتها التغطية على ما يقوله

كتب وطن
مدرس مصري يتهم تركي آل الشيخ ونجيب ساويرس باختطاف بناته واغتصابهن!
اتهامات خطيرة من مدرس مصري لتركي آل الشيخ ونجيب ساويرس
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وطن- فجر مدرس ثانوي مصري يدعى محمود علي، قنبلة من العيار الثقيل، مدعيا أن المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ورجل أعمال مصري آخر يدعى محمد عبدالمجيد البطران، قاموا باختطاف بناته واغتصابهن.

وقال المدرس المصري محمود علي في مقطع فيديو انتشر عبر منصة “X” (تويتر سابقا) ورصدته “وطن”:” أنا بناتي مخطوفين من محمد عبدالمجيد البطران ونجيب ساويرس وتركي آل الشيخ“.

وأضاف قائلا: “اغتصبوهم وقالولي احنا هنقتلهم زي ما قتلنا نيرة وسلمى (مجهولين)”، مدعيا أن مطلقته قبضت ثمن ابنتيه هي وشقيقها العميد بالقوات المسلحة المصرية، أيمن محمد البلاسي.

ادعاءات بملاحقته من قبل مسجلين خطر

وزعم أن هؤلاء المذكورين قاموا بسجنه في السعودية وفي مصر، وأنهم يهددونه بأشخاص مسجلين خطر (بلطجية) يعملون مع رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ، والذي أفرج عنه مؤخرا بعفو رئاسي من قبل “السيسي” بعد دخوله السجن في قضية تهريب ومتاجرة بالآثار.

وواصل “علي” ادعاءاته بأن مطلقته تم منحها الملايين في البنوك، لافتا إلى انه لم يستطع الوصول لهذه الأرصدة من خلال النيابة العامة أو المحكمة.

اتهام للمعارضة المصرية بمحاولة بالتغطية على قضته

وفي مقطع فيديو آخر اتهم المدرس محمود علي المعارضة المصرية بالتغطية على ما يقوله لصالح من يعملون معهم من داخل النظام والدولة العميقة، وفق ادعاءاته.

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وذكر المدرس محمود علي عددا من الأسماء الذين اتهمهم بمحاولة عدم خروج صوته، ومنهم: الممثل عمرو واكد، ومحمود وهبة، وشريف عثمان وجمال عيد وعمار علي حسن وجمال سلطان.

كما نشر المدرس الذي يقول أنه يحاول انقاذ بناته منذ شهور صورا لابنتيه اللتين زعم أنهما مخطوفتين، كاشفا أن إحدهن تدعى إسراء والأخرى سارة.

نشر المدرس المصري صورا لابنتيه اللتين زعم أنهما مخطوفتين
نشر المدرس المصري صورا لابنتيه اللتين زعم أنهما مخطوفتين
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