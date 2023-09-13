الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
الرئيسيةتقاريركائنات فضائية بين البشر.. حدث غير مسبوق يثير الدهشة في المكسيك (فيديو...
تقارير

كائنات فضائية بين البشر.. حدث غير مسبوق يثير الدهشة في المكسيك (فيديو – صور)

علماء يعرضون "جثثاً غريبة" غامضة غير بشرية عمرها 1000 عام في الكونغرس المكسيكي

كتب محمد أمين ميرة
كائنات فضائية في الكونغرس المكسيكي
كائنات فضائية في الكونغرس المكسيكي
- Advertisement -

وطن – أثار حدث غير مسبوق الدهشة في المكسيك يتعلق بمناقشات حول كائنات فضائية بين البشر ضمن كوكب الأرض.

وبدأت القصة حين استضاف الكونغرس المكسيكي تجمعًا نادراً وغير عادي للغاية ضمن العاصمة مكسيكو ودارت فيه مناقشات عن الكائنات الفضائية.

وعرضت خلال ذلك الاجتماع أدلة حول احتمال وجود أشكال لحياة كائنات من خارج كوكب الأرض بدليل جثث محنطة تم عرضها في مؤتمر علمي.

أثارت تلك الجثث حيرة العلماء وزعم أنه تم العثور عليها في البيرو وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية ورصدته (وطن).

كائنات فضائية تثير الضجة في المكسيك

ووقف “خايمي موسان” الذي قاد التحقيقات في الظواهر الفضائية لعقود من الزمن مع علماء للكشف عن جثتين ووصف الحدث بالمهم والفاصل أمام الكونغرس المكسيكي.

- Advertisement -
كائنات فضائية في الكونغرس المكسيكي
تعود الكائنات الفضائية إلى ما قبل آلاف السنين

وقدم الباحثون ادعاءً غير عادي بأن الجثث التي تم تقديمها في صناديق لها شكل أعضاء تشبه النوافذ ومن المفترض أنه تم انتشالها من كوسكو. والجثث التي تم العثور عليها في البيرو لم تكن جزءًا من “تطورنا الأرضي” إذ لا يزال 30% من تركيبها الجيني “مجهولًا”، وفقًا لوسائل الإعلام المكسيكية.

وزعم موسان أن الدراسة الذي أجرتها الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك UNAM توصلت إلى أن الجثث ذات أيد ثلاثية الأصابع ودون أسنان وذات شكل مجسم غريب الأطوار.

كائنات فضائية في الكونغرس المكسيكي
الجثث ذات أيد ثلاثية الأصابع

وأكد الباحثون أن عمر تلك الجثث التي قد تكون كائنات فضائية قادمة من خارج كوكب الأرض يعود عمرها إلى أكثر من 1000 عام.

وتم عرض الجثتين الصغيرتين “غير البشريتين” في صناديق ذات نوافذ ليراها الجميع.

عرض الدكتور خايمي موسان الكائنات الفضائية في الكونغرس المكسيكي

شكوك وقسم

وأثار العرض الغريب موجة من الشكوك والتساؤلات حول حقيقة تلك الجثث خاصة وأن العينات كانت مغطاة بما يبدو أنه رمل.

 

وأقسم موسان الذي ارتبط بنظريات الكائنات الفضائية أن تلك العينات التي تعود لجثث كائنات يعتقد أنها غير بشرية “ليست جزءًا من تطورنا الأرضي”.

كما أكد أن عينة الجسم الغريب تمت دراستها مؤخرًا في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة UNAM.

كائنات فضائية في الكونغرس المكسيكي
تم دراسة الجثث في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة

وقال موسان للحاضرين، تحت القسم: “هذه العينات ليست جزءًا من تطورنا الأرضي… هذه كائنات تم العثور عليها بعد حطام جسم غامض”.

وأضاف لاحقًا: “لا نعرف ما إذا كانت كائنات فضائية أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا” متابعاً عن تلك الكائنات: “لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع”.

المصدرديلي ميل + UNAM - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هذه أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين لعام 2023

حياتنا

قتل زوجته وقطعها وأكل هذه الأجزاء من جثتها بعد طهيها بطلب من الشيطان

فيديو

كيف يتزوج إنسان بأنثى تمساح؟.. فيديو مثير سيزيد حيرتك (شاهد)

الهدهد

مقطع فيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس يحصد ملايين المشاهدات.. حقيقة أم خيال؟

الهدهد

فضيحة مساعدات مكسيكية لضحايا زلزال تركيا.. شاهد أين ظهرت بعد تتبعها عبر الـGPS!

الهدهد

قُتل غدرا بالسكاكين.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل طبيب جزائري في فرنسا

الهدهد

دهس مهاجرين في تكساس.. تطايروا في الهواء و7 ماتوا في الحال (فيديو)

الهدهد

بينها نمور جائعة وفلفل حار.. طرق بشعة تخلص بها أبناء إل تشابو من خصومهم

فيديو

فيديو مروع لاحتراق منطاد في السماء والركاب يقفزون منه وسقوط قتلى

الهدهد

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

الهدهد

عالم عربي يفاجئ الجميع ويكشف خدعة “الكائنات الفضائية” التي تراقب الأرض

حياتنا

صاحبة أكبر عضو تناسلي في العالم تنجو من الموت بعد انفجار أحد ثدييها الضخمين (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات من خلف القضبان.. ماذا قالت؟

يمنية قتلت نفسها للنجاة من التحرش والاغتصاب.. غضب متصاعد وتطورات جديدة

ثور النار.. أغرب تقليد سادي أسباني للتسلية بإشعال قرون الثور (فيديو)

بينها دولة عربية.. عالم زلازل شهير يتوقع تسونامي في سواحل 3 دول خلال أيام قليلة

طرد دنيا بطمة من مراكش ورفض تبرعاتها.. وطن تكشف الأسباب (فيديو)

انتقادات متزايدة للإمارات قبيل استضافتها مؤتمراً عالمياً: “أوقفوا انتهاكاتها لحقوق الإنسان”

قطار خلفه وآخر أمامه.. غرائب وعجائب قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (فيديو)

مشاهد تحبس الأنفاس.. إطلاق نار على متظاهرين في السويداء جنوبي سوريا (فيديو)

الفنانة الأردنية عبير عيسى تثير الجدل بإطلالة جريئة وتكشف عن سبب “صادم” (فيديو)

“حلم طال انتظاره”.. مشروع جديد في سلطنة عمان يرى النور أخيراً (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC