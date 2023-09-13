الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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بأمر السلطان هيثم بن طارق.. اللجنة الشرعية تتسلم أوراق قتلة الشيخ محمد بن سعود الهنائي!

محكمة استئناف نزوى قضت بإعدام المتهمين الأول والثاني والثالث وطلبت الرأي الشرعي

كتب خالد الأحمد
الشيخ محمد بن سعود الهنائي
الشيخ محمد بن سعود الهنائي الذي قتل في سلطنة عمان
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وطن- بأمر من سلطان عمان، هيثم بن طارق، أحالت محكمة الاستئناف بنزوى أوراق قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي الذي عثر عليه مقتولا في أبريل/نيسان الماضي إلى اللجنة الشرعية التي يرأسها مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد الخليلي لإبداء الرأي من الناحية الشرعية في تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة.

ووفقا لوسائل إعلام عمانية، فإن الحكم الصادر بإعدام قتلة الشيخ محمد بن سعود الهنائي والتي هزت قضيته الرأي العام ، فقد صدر قرار حكم الإعدام بعد 12 جلسة من المُداولات، بعد أن شهدت نقاشات مجتعية واسعة حول ضرورة تغليظ العقوبة.

السلطان هيثم بن طارق يأمر بإحالة قضية قتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي
السلطان هيـثم بن طارق يأمر بإحالة قضية قتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي إلى اللجنة الشرعية

ويمنح القانون الهيئة الشرعية برئاسة المفتي 60 يوما لإبداء الرأي الشرعي، وذلك ووفقًا لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائيية العماني.

جلسة النطق بالحكم

وحددت محكمة الاستئناف بنزوى جلسة النطق بالحكم يوم 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وذلك في حالة ورود رأي اللجنة الشرعية، فيما تُمد جلسة النطق بالحكم لموعد آخر في حالة عدم ورود قرار من اللجنة الشرعية.

وكانت وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي قد شغلت الرأي العام العماني، خاصة بعد ما كُشف من تفاصيل مروعة وقعت خلال الحادثة.

الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها شرطة عمان السلطانية أنّ الشيخ المُسنّ صاحب الـ80 عاماً قد قضى نحبَه مقتولاً بأحد المناطق النائية على يد مجموعة من المجرمين في إحدى المناطق البعيدة بولاية بهلا التابعة لمحافظة الداخلية.

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السلطان هيثم بن طارق يبرق معزيا بوفاة محمد بن سعود الهنائي

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد بعث برسالة تعزيته إلى عائلة الفقيد الشيخ محمد بن سعود الهنائي، في مقرّ سكناهم الكائن بمنطقة بهلا التابعة لولاية الداخلية.

بعث السلطان هيثم بن طارق رسالة تعزيته إلى عائلة الفقيد الشيخ محمد بن سعود الهنائي
بعث السلطان هيثم بن طارق رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد الشيخ محمد بن سعود الهنائي

وقال السلطان هيثم بن طارق في برقية التعزية التي حملت توقيعه الشخصي: “الشيخ أحمد بن محمد بن سعود الهنائي وإخوته ـ سلمهم الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نبعث لكم بتعزيتنا ومواستنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي”.

وسأل السلطان هيثم بن طارق “المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأهله حسن العزاء.

المصدرانستغرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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