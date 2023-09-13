الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
الرئيسيةحياتنافاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات من خلف القضبان.. ماذا قالت؟
حياتنا

فاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات من خلف القضبان.. ماذا قالت؟

لا تزال السلطات الكويتية تحتجز الفاشينستا الشهيرة فاطمة المؤمن بعد تسبّبها بمقتل شخصين بحادث سير مرّوع

كتب خالد الأحمد
فاطمة المؤمن
الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن
- Advertisement -

وطن – في أول ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي بعد عملية الدهس التي شغلت الرأي العام الكويتي لأسابيع فاجأت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن جمهورها بتواجدها على سناب شات رغم اعتقالها.

وشاركت فاطمة المؤمن دعاء الكرب على حسابها في تطبيق “سناب شات” وأرفقته بصورة لها وهي بكامل مكياجها وقد أسدلت شعرها :”اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد”.

فاطمة المؤمن
فاطمة المؤمن تشارك دعاء الكرب على سناب تشات من داخل السجن

وجاء في منشور فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها: “يارب أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم “.

وأكملت “فاطمة المؤمن” دعاءها قائلة: “رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي ، ولا تدعني بحسرتي ، ولا تكلني إلى حولي وقوتي ، وأرحم عجزي فقط ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري”.

فاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات

واستغرب رواد منصات التواصل من تواجد فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها بين من قال إن لديها حرية استخدام الجوال ومن توقع أن تكون أسرتها أو معارفها من ينشرون عنها.

ولا تزال السلطات الكويتية تحتجز الفاشينستا الشهيرة فاطمة المؤمن، بعد تسبّبها بمقتل شخصين بحادث سير مرّوع وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزها إشارة المرور الحمراء.

- Advertisement -

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت على حسابها في موقع “إكس“ -تويتر سابقاً- بتاريخ 27 آب أغسطس أنه تقرر- حبس المتهمة المتسببة بالحادث – فاطمة المؤمن-10 ايام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

بيان وزارة الداخلية الكويتية
بيان وزارة الداخلية الكويتية حول حادث سير فاطمة المؤمن

وبحسب المصدر تم توجيه عدد 10 تهم لها وهي القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

بيان وزارة الداخلية الكويتية
تم توجيه 10 تهم لفاطمة المؤمن

وكان روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي تداولوا في أواخر، أغسطس آب الماضي، لقطاتٍ من كاميرا مراقبة توثّق لحظة الحادث المروّع للفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في تقاطع شارع السور مع شارع الملك فهد في الكويت.

من هي فاطمة المؤمن؟

و”فاطمة عصام حمد المؤمن” الشهيرة باسم فاطمة المؤمن مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

وودت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، وبعد إنهاءها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية.

تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو.

وبعد ذلك عادت المؤمن للاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين. وخلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه قبل أن يحصل معها الحادث الشهير الذي أدى إلى مقتل شابين كويتيين وأفضى بها إلى السجن.

المصدرمنصة إكس - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

الرذيلة تحت ستار المساج.. تفاصيل مثيرة لفضائح جنسية في الكويت “فيديو”

الهدهد

إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم لحادثة دهس مفتعلة في الأردن وتحذير للطلبة الكويتيين

تقارير

واقعة عبد الله العرادة في مطار الكويت.. هل خطط “أمن الدولة” لتوريط وزير الداخلية؟

حياتنا

بالفيديو.. شقيقة فاطمة المؤمن تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة جديدة

الهدهد

تعليق ناري من جاسم النبهان على اعتزام السلطات الكويتية منع مكالمات الواتساب

الهدهد

“دولة بوليسية جديدة”.. الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب لتسهيل التنصت على المواطنين (فيديو)

الهدهد

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

حياتنا

فاطمة المؤمن تورط 4 سياسيين.. تخفيف الحكم مقابل التكتم على ما حدث في السهرة!

الهدهد

سبب اعتذار الكويت عن عدم استقبال عبد الفتاح البرهان.. وقطر تدخل على الخط

الهدهد

تحدث عن فضائح لمشعل الأحمد.. أسرة الكويتي سلمان الخالدي تتبرأ منه

حياتنا

فيديو جديد لكويتي بصقت عليه فتاة بعد احتكاك مروري.. هل تلفظت بكلمات مخلة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كائنات فضائية بين البشر.. حدث غير مسبوق يثير الدهشة في المكسيك (فيديو – صور)

يمنية قتلت نفسها للنجاة من التحرش والاغتصاب.. غضب متصاعد وتطورات جديدة

ثور النار.. أغرب تقليد سادي أسباني للتسلية بإشعال قرون الثور (فيديو)

بينها دولة عربية.. عالم زلازل شهير يتوقع تسونامي في سواحل 3 دول خلال أيام قليلة

طرد دنيا بطمة من مراكش ورفض تبرعاتها.. وطن تكشف الأسباب (فيديو)

انتقادات متزايدة للإمارات قبيل استضافتها مؤتمراً عالمياً: “أوقفوا انتهاكاتها لحقوق الإنسان”

قطار خلفه وآخر أمامه.. غرائب وعجائب قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (فيديو)

مشاهد تحبس الأنفاس.. إطلاق نار على متظاهرين في السويداء جنوبي سوريا (فيديو)

الفنانة الأردنية عبير عيسى تثير الجدل بإطلالة جريئة وتكشف عن سبب “صادم” (فيديو)

“حلم طال انتظاره”.. مشروع جديد في سلطنة عمان يرى النور أخيراً (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC