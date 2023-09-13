فاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات من خلف القضبان.. ماذا قالت؟

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وطن – في أول ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي بعد عملية الدهس التي شغلت الرأي العام الكويتي لأسابيع فاجأت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن جمهورها بتواجدها على سناب شات رغم اعتقالها.

وشاركت فاطمة المؤمن دعاء الكرب على حسابها في تطبيق “سناب شات” وأرفقته بصورة لها وهي بكامل مكياجها وقد أسدلت شعرها :”اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد”.

وجاء في منشور فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها: “يارب أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم “.

وأكملت “فاطمة المؤمن” دعاءها قائلة: “رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي ، ولا تدعني بحسرتي ، ولا تكلني إلى حولي وقوتي ، وأرحم عجزي فقط ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري”.

فاطمة المؤمن تثير الجدل على سناب شات

واستغرب رواد منصات التواصل من تواجد فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها بين من قال إن لديها حرية استخدام الجوال ومن توقع أن تكون أسرتها أو معارفها من ينشرون عنها.

ولا تزال السلطات الكويتية تحتجز الفاشينستا الشهيرة فاطمة المؤمن، بعد تسبّبها بمقتل شخصين بحادث سير مرّوع وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزها إشارة المرور الحمراء.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت على حسابها في موقع “إكس“ -تويتر سابقاً- بتاريخ 27 آب أغسطس أنه تقرر- حبس المتهمة المتسببة بالحادث – فاطمة المؤمن-10 ايام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

وبحسب المصدر تم توجيه عدد 10 تهم لها وهي القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

وكان روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي تداولوا في أواخر، أغسطس آب الماضي، لقطاتٍ من كاميرا مراقبة توثّق لحظة الحادث المروّع للفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في تقاطع شارع السور مع شارع الملك فهد في الكويت.

من هي فاطمة المؤمن؟

و”فاطمة عصام حمد المؤمن” الشهيرة باسم فاطمة المؤمن مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

وودت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، وبعد إنهاءها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية.

تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو.

وبعد ذلك عادت المؤمن للاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين. وخلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه قبل أن يحصل معها الحادث الشهير الذي أدى إلى مقتل شابين كويتيين وأفضى بها إلى السجن.