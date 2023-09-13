فيديو مأساوي لعائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتهمها فيضانات درنة

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وطن- في مشهد وصف بأنها مأساوي، بث التلفزيون العربي مقطع فيديو، تظهر فيه عائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتههما الفيضانات.

وأظهر مقطع الفيديو، جريانا عنيفا للفيضانات التي دمرت مدينة درنة، فيما كانت العائلة المنكوبة التي تقطن بناية سكنية مكونة من سبعة طوابق توثّق هذا الحدث المأساوي.

وبينما كانت العائلة تصرخ من هول الفاجعة، قالت القناة إنّ هذه البناية السكنية اختفت بالكامل بكل القاطنين فيها، الذين لقوا مصرعهم جراء انجراف هذا البناء السكني.

ضحايا فيضانات ليبيا

وكانت وكالة الأنباء الليبية قد أفادت بأن حصيلة ضحايا السيول التي عصفت بمدينة درنة ارتفعت إلى 5300 قتيل، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأسفرت الفيضانات والسيول عن اختفاء أحياء سكنية كاملة في مدينة درنة، وسط تباين في تقديرات الأعداد الفعلية للقتلى، فيما تتحدث تقارير عن 10 آلاف مفقود.

أحياء كاملة سويّت بالأرض

وبحسب جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، فإن أحياء كاملة في مدينة درنة سُوّيت بالأرض بسبب السيول، كما أن كل دقيقة تمر من دون دعم جوي للبحث عن المفقودين تؤدي إلى وفاة جديدة.

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وسبق أن وصف هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان، وعضو لجنة الطوارئ في درنة، الوضع في المدينة بالخطير والكارثي، وقال إن درنة أصبحت غير صالحة للسكن، وأن الجثث منتشرة في كل مكان، وأشار إلى اختفاء 25% من المدينة.

حاجة ملحة لفرق متخصصة

بدوره، أكّد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، الحاجة لفرق إنقاذ متخصصة بشكل عاجل نظرا لحجم الكارثة شرق ليبيا.

وأضاف أنه من المرجح أن السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة، مشددا على أن السلطات تواجه صعوبات في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة بالفيضانات.