الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مأساوي لعائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتهمها فيضانات درنة
الهدهد

فيديو مأساوي لعائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتهمها فيضانات درنة

حصيلة ضحايا السيول التي عصفت بمدينة درنة ارتفعت إلى 5300 قتيل ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين

كتب خالد السعدي
فيديو مأساوي لعائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتهمها فيضانات درنة
فيضانات درنة الكارثية
- Advertisement -

وطن- في مشهد وصف بأنها مأساوي، بث التلفزيون العربي مقطع فيديو، تظهر فيه عائلة ليبية توثق لحظاتها الأخيرة قبل أن تلتههما الفيضانات.

وأظهر مقطع الفيديو، جريانا عنيفا للفيضانات التي دمرت مدينة درنة، فيما كانت العائلة المنكوبة التي تقطن بناية سكنية مكونة من سبعة طوابق توثّق هذا الحدث المأساوي.

وبينما كانت العائلة تصرخ من هول الفاجعة، قالت القناة إنّ هذه البناية السكنية اختفت بالكامل بكل القاطنين فيها، الذين لقوا مصرعهم جراء انجراف هذا البناء السكني.

ضحايا فيضانات ليبيا

وكانت وكالة الأنباء الليبية قد أفادت بأن حصيلة ضحايا السيول التي عصفت بمدينة درنة ارتفعت إلى 5300 قتيل، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأسفرت الفيضانات والسيول عن اختفاء أحياء سكنية كاملة في مدينة درنة، وسط تباين في تقديرات الأعداد الفعلية للقتلى، فيما تتحدث تقارير عن 10 آلاف مفقود.

أحياء كاملة سويّت بالأرض

وبحسب جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، فإن أحياء كاملة في مدينة درنة سُوّيت بالأرض بسبب السيول، كما أن كل دقيقة تمر من دون دعم جوي للبحث عن المفقودين تؤدي إلى وفاة جديدة.

- Advertisement -

وسبق أن وصف هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان، وعضو لجنة الطوارئ في درنة، الوضع في المدينة بالخطير والكارثي، وقال إن درنة أصبحت غير صالحة للسكن، وأن الجثث منتشرة في كل مكان، وأشار إلى اختفاء 25% من المدينة.

ربع درنة اختفى تماما مع انهيار العديد من المباني
ربع درنة اختفى تماما مع انهيار العديد من المباني

حاجة ملحة لفرق متخصصة

بدوره، أكّد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، الحاجة لفرق إنقاذ متخصصة بشكل عاجل نظرا لحجم الكارثة شرق ليبيا.

وأضاف أنه من المرجح أن السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة، مشددا على أن السلطات تواجه صعوبات في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة بالفيضانات.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مقتدى الصدر يشمت في ضحايا فيضانات ليبيا ويثير غضبا: ذنبهم غير مغفور

الهدهد

الملكة نور الحسين تتضامن مع الضحايا في ليبيا والمغرب مع رسالة قوية للحكام العرب!

الهدهد

البحر المتوسط يُخرج جثث ضحايا فيضانات ليبيا (مشهد مؤلم)

الهدهد

مراسل الجزيرة في ليبيا ينهار باكياً أثناء تغطيته لكارثة إعصار دانيال (شاهد)

الهدهد

نجل حفتر يحل مكان والده ويكشف عن أطماعه في حكم ليبيا.. هذا ما قاله من فرنسا!

تقارير

إعصار دانيال يدمر ليبيا .. ربع درنة اختفى تماما وتوقعات بسقوط 10 آلاف قتيل (شاهد)

حياتنا

أحلام الشامسي تصدم متابعاً بتعليق قاتل بسبب زلزال المغرب وإعصار دانيال!

الهدهد

إعصار دانيال.. جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري (فيديو)

الهدهد

عقب “إعصار دانيال” .. مشاهير عرب يتعاطفون مع “صور يعتصر لها القلب” من ليبيا (شاهد)

الهدهد

الإعصار دانيال يصل مصر وفيديو مرعب يقلب مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

إعصار دانيال .. تغريدة مؤثرة من خليل البلوشي عن “مآسي ليبيا” (شاهد)

تقارير

إعصار دانيال في ليبيا .. آلاف الضحايا ودمار وأمير قطر يتخّذ اجراءً عاجلاً (مشاهد صادمة)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مرتزقة يمنيون في صفوف الدعم السريع.. هل قصد البرهان ميليشيا الإمارات؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

فيديو رائج في السعودية يوثق أسرع وأغرب جريمة سرقة

تسريب فاضح لسياسية كولومبية وهي تتفاخر عارية بهزات الجماع مع عشيقها في السرير (شاهد)

مقتدى الصدر يشمت في ضحايا فيضانات ليبيا ويثير غضبا: ذنبهم غير مغفور

5 منتخبات عربية منهم.. أبرز المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

الزلزال المدمر.. ما الذي تعلمه المغرب من المأساة وكيف يتفادى تكرارها؟

مفتي سلطنة عمان يهاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويتهمه بخيانة الأمانة.. لماذا؟!

جماهير برشلونة تتلقى صدمة قوية بهذا الخبر!

الملكة نور الحسين تتضامن مع الضحايا في ليبيا والمغرب مع رسالة قوية للحكام العرب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC