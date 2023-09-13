طرد دنيا بطمة من مراكش ورفض تبرعاتها.. وطن تكشف الأسباب (فيديو)

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وطن – طرد أبناء أحد الأحياء الشعبية داخل مراكش في المغرب الفنانة المغربية دنيا بطمة ورفضوا تقديمها للمساعدات التي يبدو أنها لم تكن إنسانية وفق تعليقات بعضهم.

وبحسب ما كشفته وطن عن مصادر محلية فإن المطربة دنيا بطمة استفزت المتضررين بكادر التصوير والاستعراض أمام العدسات بتوزيعها للمساعدات.

وأكد متابعون أن الأهالي شعروا بالإهانة بسبب مبالغة الفنانة المغربية بالمظاهر ومحاولة توثيق كل ما تقدمه من مواد إغاثية.

ولهذا كانت المساعدات لأغراض غير إنسانية إنما للشهرة فقط حسب تعليقات العديد من الرواد التي رصدتها وطن عبر منصات التواصل.

ضجة طرد دنيا بطمة من مراكش

وكتب أحد الرواد مهاجماً الفنانة المغربية دنيا بطمة بقسوة: “ياخي اللي يتكسب على حساب ناس منكوبين ، هذا بحاجة إلى إعادة التربية من جديد”.

وعلق آخر على طرد دنيا بطمة من مراكش ببيت شعر شهير: “لا تسقني ماء الحياة بذلةٍ ، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ”.

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ورأى متابع ثالث أن ما جرى دليل على أن الشعب المغربي عزيز النفس رغم الوضع الصعب الذي يمر به جراء الزلزال.

“عزة النفس أغلى ما يملكه الإنسان”

وذكر سليمان في تعليقه اللافت: “ياليت قومي يعلمون ..عزة النفس أغلى شي مع الإنسان وهو في قمة حاجته”.

وأوضح المتابع: “إذا كان هناك انتقاص من كرامته (الإنسان المحتاج) يرفض هالشي كما قال الامام الشافعي: إذا وقع الذبابُ على طعامٍ…رفعتُ يدي ونفسي تشتهيهِ….وتأبى الأسودُ ورودَ ماءٍ….إذا كان الكلاب ولغنَ فيهِ”.

وأكد أحد الرواد بتعليق آخر عن الفنانين من أمثال دنيا بطمة التي تعرضت للطرد من أبناء حي في مراكش: “هؤلاء تجار الكوارث وأغلب المشاهير يعتمدوا هذه الطريقه خصوصاً في السناب يحطولك آخر سنابه أي شي يخص الكارثه عشان المشاهدات”.

زلزال المغرب

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب رغم تضاؤل الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف أكثر من 2900 قتيل.

ويقع مركز زلزال المغرب الذي ضرب البلاد الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023 في إقليم الحوز الممتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير.

وفاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة فيما تتواصل الجهود للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين.