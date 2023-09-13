تسريب فاضح لسياسية كولومبية وهي تتفاخر عارية بهزات الجماع مع عشيقها في السرير (شاهد)

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وطن- تركت مرشحة سياسية كولومبية الناخبين في حالة صدمة بعد تسريب مقطع فيديو يظهرها وهي تتفاخر بـ “عدد كبير من هزات الجماع” التي تصل إليها.

وشعرت كاتالينا جاراميلو بالغضب الشديد عندما علمت أن المقطع الإيحائي قد وصل إلى الإنترنت قبل انتخابات مقعد الجمعية في أنتيوكيا في 29 أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتظهر اللقطات، التي صورتها جاراميلو بنفسها، وهي مستلقية عارية الصدر في السرير بجوار صديقها بعد ليلة من ممارسة الجنس العاطفي يوم 31 أغسطس/آب الفائت.

وقالت “جاراميلو”، في الفيديو المسرب باللغة الإسبانية: “مرحبًا، اليوم استيقظت مرشحة حزب الخضر رقم 74 وهي سعيدة للغاية. وبكل حب، استيقظت على العديد من هزات الجماع”.

وأضافت: “لقد أمضيت ليلة مع اكتمال القمر المذهل، وأطالب بأن يصبح هذا التجمع حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفلاحين.”

ووجهت نداء للناخبين بالقول: “لذا، لا تنسوا التصويت لصالح الجمعية، حزب الخضر، الحزب الذي يحمل زهرة عباد الشمس، رقم 74. إلى اللقاء.”

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وأنهت “جاراميلو” البالغة من العمر 44 عامًا، التسجيل الذي يظهرها وشريكها يضحكان معًا قبل إرسال المقطع إلى موظفي حملتها على تطبيق واتساب في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

“جاراميلو” تدعو الناخبين لتفهم وضعها

وبعد تسريب الفيديو، توجهت المرشحة لأول مرة إلى فيسبوك وطلبت من الناخبين “التفهم” لوضعها.

الفيديو نشر دون إذنها

وكتبت: “ضمن الحملة سنقوم بكل التحقيقات وكل الإجراءات لمعرفة ما حدث وأطلب من جميع الناخبين والمتابعين الكثير من التفهم لهذا الوضع الذي كنت ضحيته”.

وفي حديثها مع منفذ الأخبار المحلي “إل كولومبيا“، قالت “جاراميلو” إن اللقطات تم نشرها دون إذنها وقالت إنها ليست فيديو حملة رسمية.

غير نادمة

ورفضت “جاراميلو” التي هي والدة لأحد الأطفال أيضًا أن تقول إنها ندمت على الفيديو وقالت إنه كان ينبغي أن يظل خاصًا.

وفي مقطع فيديو آخر مع إذاعة “بلو راديو” المحلية، قالت: “هذا يجعلني أضحك، لأن هناك أناس أخلاقيين للغاية”.

لكنها أضافت أنها لم تظهر أي “جزء حميم” من جسدها، وأعلنت أن الإشباع الجنسي “حق”.

وقالت: “أنا لم أظهر أي جزء حميمي ولا أتحدث بطريقة مبتذلة، هزات الجماع هي جزء من الحياة الجنسية والحقوق التي يتمتع بها النساء والرجال.”