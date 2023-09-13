أكاديمي يتوقع خطراً قادماً من اليونان والسعودية يهدد الأراضي المصرية (فيديو)

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وطن – حذر أكاديمي وخبير زلازل مصري من كارثة في مصر، متوقعاً خطر زلزال قادم من السعودية واليونان يهدد الأراضي المصرية.

وذكر أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية صلاح الحديدي لقناة البلد المصرية أنه في حال حصول زلازل على البحر الأحمر وفوق خليج العقبة ستتأثر مصر بشكل مباشر منها.

وعبر صلاح الحديدي في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عن قلقه من حصول أي مفاجأت ضمن الصفائح التكتونية في اليونان أو السعودية لكونها ستؤثر على الأراضي المصرية.

خطر قادم السعودية يهدد الأراضي المصرية!

وأضاف خبير الجيولوجيا وفق ما رصدته (وطن) بأن زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر بسبب بعد المسافة، ولكن الخطر من حصول أي زلزال أو كارثة في الأراضي اليونانية أو السعودية.

لكن الأكاديمي المصري طمأن الأهالي والسكان وخاطبهم بالقول عن الزلازل: “بتاعتنا على قدنا، متقلقوش واطمنوا إحنا بعيدين عن الزلازل التدميرية”.

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وشعر بعض السكان في مصر بزلزال شباط/فبراير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا لكن زلزال المغرب لم يحدث أي أثر ضمن الأراضي المصرية.

مأساة المغرب وليبيا

وتعرضت المغرب الجمعة 8 أيلول/سبتمبر الماضي لزلزال مدمر راح ضحيته الآلاف كان مركزه منطقة الحوز قرب مراكش واقتربت حصيلة الوفيات من 3000 قتيل والجرحى من 6000.

وتتواصل عمليات الإنقاذ فيما يعيش العالم العربي حالة من الخوف والترقب من أي زلزال أو كارثة خصوصاً بعد العواصف والفيضانات التي ضربت ليبيا وتسبب بكارثة مأساوية راح ضحيتها 5300 قتيلاً فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

ويؤثر التغير المناخي والتلوث البيئي على الكرة الأرضية ما يزيد من الكوارث من زلزال وفيضانات وأعاصير وهزات أرضية والحرائق التي عاشتها اليونان صيفاً.

ولطالما دعت وكالات الطوارئ والكوارث في مختلف دول العالم الدول إلى الاستعداد لأي زلزال أو كارثة بيئية عبر تهيئة المباني بشكل أكبر مقاوم للزلازل وتخصيص كل ما يلزم من أساسيات مهمة وضرورية لمواجهة أي كارثة جديدة.