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“حلم طال انتظاره”.. مشروع جديد في سلطنة عمان يرى النور أخيراً (فيديو)

مشروع مجمع عمان الثقافي أثار إشادة واسعة انعكست عبر المنصات المختلفة

كتب سالم حنفي
مشروع مجمع عمان الثقافي
يحوي مشروع مجمع عمان الثقافي مكتبة وطنية
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وطن – احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بإتمام مشروع جديد في سلطنة عمان ووصفه متابعون بأنه “حلم طال انتظاره”.

ووفق ما رصدته (وطن) شاركت وسائل إعلام عمانية ومتابعون عمانيون أنباء موافقة مجلس المناقصات العماني على إسناد واعتماد تصميم وإنشاء مبنى مجمع عمان الثقافي.

ويتكون المجمع من 3 مبان رئيسية و8 مرافق ملحقة والمباني الرئيسية هي “المسرح الوطني، المكتبة الوطنية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية”.

تكلفة مجمع عمان الثقافي

وأقر رئيس مجلس المناقصات سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إتمام المجمع بالإضافة إلى أعمال إضافية مكملة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة.

مشروع مجمع عمان الثقافي
مشروع مجمع عمان الثقافي

ووصلت تلك المشاريع إلى قيمة إجمالية قدرها 488 مليونًا و703 آلاف و331 ريالًا عُمانيًّا أما قيمة مشروع جديد في سلطنة عمان وهو مجمع عمان الثقافي تصل إلى 147 مليوناً و800 ألف ريال عماني.

مشروع مجمع عمان الثقافي
تصل قيمة المشروع إلى 147 مليوناً و800 ألف ريال عماني

وتتضمن المشاريع أيضاً تجهيز المبنى الجديد لوزارة الصحة بقيمة 7 ملايين و851 ألفًا و605 ريالات عُمانية وفق ما رصدته (وطن) عن جريدة الرؤية العماني ومقرها مسقط.

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مشروع مجمع عمان الثقافي
يتضمن المشروع تجهيز المبنى الجديد لوزارة الصحة

مشروع جديد في سلطنة عمان يلقى الإشادة

وعلق وليد الهاشمي على مشروع جديد في سلطنة عمان بتغريدة ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقاً) جاء فيها: “مجمع عمان الثقافي حلم طال انتظاره سوف يرئ النور في نهضة عمان المتجددة بقيادة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأيده بنصره”.

مشروع مجمع عمان الثقافي
تعليق وليد الهاشمي على مشروع مجـمع عمان الثقافي

وأوضح محمد عن المشروع بأنه من تصميم فرنسي لشركة Architecture-Studio وهو واحة مكونة من النخيل والأعمدة المعدنية تحت مظلة تقوم بتصفية أشعة الشمس في إشارة للعمارة العمانية التقليدية.

مشروع مجمع عمان الثقافي
تغريدات حول مشروع مجـمع عمان الثقافي

وعلق موسى المحروقي عبر منصة إكس: “دائما كنت أتمنى إنشاء مكتبة وطنية لما لها من أثر في رفع الوعي والثقافة وكنت أضرب المثل بالمكتبات الوطنية في سنغافوره ومصر وفرنسا”.

مشروع مجمع عمان الثقافي
تغريدة موسى المحروقي حول مشروع مجمع عـمان الثقافي

وأضاف عن مشروع جديد في سلطنة عمان: “الحمد لله اليوم وبتكلفة147.8 مليون ر.ع اسناد مشروع مجمع #عُمان الثقافي ويضم: المسرح الوطني المكتبة الوطنية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية”.

تغريدة محمد المكتومي
تغريدة محمد المكتومي

ولفت محمد المكتومي إلى أن مشروع مجمع عمان الثقافي كان مقرراً منذ عام 2009 لكنه تأجل معلقاً: “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل”.

مشروع مجمع عمان الثقافي
الموافقة على مشروع مجمع عمان الثقافي
المصدرجريدة الرؤية العماني + تويتر - رصد وتحرير وطن

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