“حلم طال انتظاره”.. مشروع جديد في سلطنة عمان يرى النور أخيراً (فيديو)

- Advertisement -

وطن – احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بإتمام مشروع جديد في سلطنة عمان ووصفه متابعون بأنه “حلم طال انتظاره”.

ووفق ما رصدته (وطن) شاركت وسائل إعلام عمانية ومتابعون عمانيون أنباء موافقة مجلس المناقصات العماني على إسناد واعتماد تصميم وإنشاء مبنى مجمع عمان الثقافي.

ويتكون المجمع من 3 مبان رئيسية و8 مرافق ملحقة والمباني الرئيسية هي “المسرح الوطني، المكتبة الوطنية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية”.

تكلفة مجمع عمان الثقافي

وأقر رئيس مجلس المناقصات سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إتمام المجمع بالإضافة إلى أعمال إضافية مكملة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة.

ووصلت تلك المشاريع إلى قيمة إجمالية قدرها 488 مليونًا و703 آلاف و331 ريالًا عُمانيًّا أما قيمة مشروع جديد في سلطنة عمان وهو مجمع عمان الثقافي تصل إلى 147 مليوناً و800 ألف ريال عماني.

وتتضمن المشاريع أيضاً تجهيز المبنى الجديد لوزارة الصحة بقيمة 7 ملايين و851 ألفًا و605 ريالات عُمانية وفق ما رصدته (وطن) عن جريدة الرؤية العماني ومقرها مسقط.

- Advertisement -

مشروع جديد في سلطنة عمان يلقى الإشادة

وعلق وليد الهاشمي على مشروع جديد في سلطنة عمان بتغريدة ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقاً) جاء فيها: “مجمع عمان الثقافي حلم طال انتظاره سوف يرئ النور في نهضة عمان المتجددة بقيادة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأيده بنصره”.

وأوضح محمد عن المشروع بأنه من تصميم فرنسي لشركة Architecture-Studio وهو واحة مكونة من النخيل والأعمدة المعدنية تحت مظلة تقوم بتصفية أشعة الشمس في إشارة للعمارة العمانية التقليدية.

وعلق موسى المحروقي عبر منصة إكس: “دائما كنت أتمنى إنشاء مكتبة وطنية لما لها من أثر في رفع الوعي والثقافة وكنت أضرب المثل بالمكتبات الوطنية في سنغافوره ومصر وفرنسا”.

وأضاف عن مشروع جديد في سلطنة عمان: “الحمد لله اليوم وبتكلفة147.8 مليون ر.ع اسناد مشروع مجمع #عُمان الثقافي ويضم: المسرح الوطني المكتبة الوطنية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية”.

ولفت محمد المكتومي إلى أن مشروع مجمع عمان الثقافي كان مقرراً منذ عام 2009 لكنه تأجل معلقاً: “أن تصل متأخراً خير من ألا تصل”.