الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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الفنانة الأردنية عبير عيسى تثير الجدل بإطلالة جريئة وتكشف عن سبب “صادم” (فيديو)

عادت الفنانة الأردنية عبير عيسى مجدداً إلى الترند في الأردن بقصة شعر غريبة لاقت جدلاً على منصات التواصل

كتب محمد أمين ميرة
الفنانة الأردنية عبير عيسى
الفنانة الأردنية عبير عيسى
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وطن – ظهرت الفنانة الأردنية عبير عيسى بإطلالة وصفت بالجريئة ومشاهد تثير الجدل خلال افتتاح الدورة الـ 21 لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي لتوضح أسباب تلك التغييرات.

ولفتت عبير الأنظار بقصة شعرها التي اعتمدت فيها إزالة جزء من شعر الرأس وترك آخر، مما أثار تكهنات وتوقعات من نشطاء أن تكون مريضة أو بها تعاني من مشاكل دفعتها لذلك.

وذكرت بسمة سعيد معلقة على الصورة ضمن انستغرام: “ماتعرفون يمكن عندها مرض يمكن الثعلبه يمكن مرض جلدي اطرت تحلق شعرها بهالطريقه” وعلقت أسماء بنفس السياق: “ممكن حابة توصل رسالة بأن عندها مرض أو شي هي اعلم بيه خلوها ربي عالم بحالها ممكن تكون ظروف أقوى منها”.

تعليق بسمة سعيد
تعليق بسمة سعيد حول قصة شعر عبير عيسى
قصة شعر عبير عيسى
تعليق على قصة شعر عبير عيسى

لكن الممثلة الأردنية فندت كل تلك التوقعات مشيرة إلى أنها لا تعاني من أي مشكلة ولا علاقة لقصة شعرها بأي عمل فني تؤديها سواء كان في الوقت الحالي أو المستقبل.

عبير عيسى تثير الجدل

وذكرت عبير عيسى حول قصة شعرها التي تثير الجدل بأن ما دفعها لتلك الخطوة من باب التغيير والجرأة وفق وصفها ضمن تصريح وصف بالصادم أكثر من قصة الشعر نفسها.

ونقل موقع الغد الأردني تلك التصريحات التي أثارت ضجة هي الأخرى مع قصة الشعر الغريبة التي أطلت بها في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21.

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قصة شعر عبير موسى
قصة شعر عبير موسى تثير الجدل في الأردن

وكتب حسن معلقاً على إطلالة الممثلة الأردنية: “إذا ربعك إنجنوا عقلك ما بنفعك،،، يعني يا ست عبير إنتي في آخر خمس دقايق من نهاية الفيلم ليش هالحركات القرعه!”.

وعلق الباشا على صورة الفنانة الأردنية عبير عيسى التي تثير الجدل: “من قله الشغل بصيرن يشتغلن بحالهن…. انشالله يجيكي دور بمسلسل”.

من هي عبير عيسى؟

وعبير عيسى فنانة أردنية ممثلة من مواليد الأردن سنة 1961 وتلقب بسندريلا الشاشة الأردنية وقد دخلت عالم الفن في عمر صغير، حيث لم تكن تتجاوز الـ 16 عاماً.

عبير عيسى
الفنانة الأردنية عبير عيسى تثير الجدل بقصة شعرها

وتشتهر عبير عيسى بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات الأردنية من أبرزها: “العفراء، وضوء أسود، شيء من الماضي، والمحتالة”.

كما شاركت في أعمال: “الدمعة الحمراء، وحنايا الغيث، وصيته وصنيهيت، ورعود المزن، وأبناء القلعة، وأخوة الدم، وأوراق الحب”.

لكن أبرز أعمال الممثلة الأردنية مسلسلات بدوية وتاريخية تقمصت فيها شخصية البدو ببراعة مثل: “حارة أبو عواد، والسيف الذهبي، والعلم نور”.

المصدرموقع الغد الأردني + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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