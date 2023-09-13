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السفير الإماراتي في واشنطن: فشلنا في التأثير على إسرائيل والمسؤولية الآن على مطبعي المستقبل

يوسف العتيبي حاول تخليص بلاده من أي مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية

كتب سالم حنفي
السفير الإماراتي في واشنطن: فشلنا في التأثير على إسرائيل والمسؤولية الآن على مطبعي المستقبل
سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبي
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وطن- أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبي إن بلاده فشلت في التأثير على قرارات إسرائيل بشأن الضم وذلك عقب انقضاء الفترة الزمنية في الاتفاق، موضحا أن المسؤولية الآن باتت ملقاة على مطبعي المستقبل، وفق قوله.

وقال يوسف العتيبي في ندوة عقدت من أجل مناقشة آفاق علاقات بلاده مع إسرائيل، إن “اتفاقنا بشأن التطبيع مقابل وقف الضم كان ضمن فترة زمنية معينة وقد انتهت وليس لدينا كم النفوذ الذي كان لدينا عند التوقيع”.

وزعم “العتيبي” محاولا تبرئة بلاده وتخليصها من أية مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية أن ” الاتفاقيات الإبراهيمية اشترت الوقت من جل حل الدولتين ولكن أصحاب الحل هم أصحاب القضية أنفسهم”.

وعن تطور العلاقات بين بلاده وإسرائيل بشكل لافت، قال “العتيبي”:” أنا متفاجئ بسرعة قبول البلدين والمجتمعين لبعضهما البعض ثقافيا حيث نرى حفلات زواج اسرائيلية في بلادنا.”

وأشار إلى ان ” قيمة التجارة الثنائية مع إسرائيل بلغت 3 مليار دولار ونتوقع ان تصل إلى 10 مليار دولار.”

120 مذكرة تفاهم

وأضاف قائلا:” وقعنا 120 مذكرة تفاهم مع إسرائيل خلال ثلاث سنوات من عمر الاتفاقيات الإبراهيمية وهناك 152 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين.”

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وشدد سفير أبو ظبي في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الإمارات بنت الأسس في السنوات الثلاثة الماضية في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إسرائيل.

سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبي
سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبي يكشف حقائق التطبيع والضم

الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات وإسرائيل

وكانت الإمارات وإسرائيل، قد وقعتا في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول 2020 معاهدة تحت مسمى “الاتفاقات الإبرهيمية”، ارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.

ونصت الاتفاقية على إقرار الطرفين بأن الشعبين العربي واليهودي هم من نسل مشترك هو “إبراهيم”، وتلهمهما هذه الروح “لتبني واقع في الشرق الأوسط يعيش فيه معا المسلمون واليهود والمسيحيون والشعوب من جميع الأديان والطوائف والمعتقدات والقوميات، ويلتزمون بروح التعايش والتفاهم والاحترام المتبادل”.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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