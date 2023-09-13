الزلزال المدمر.. ما الذي تعلمه المغرب من المأساة وكيف يتفادى تكرارها؟

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وطن- لا يعتبر المغرب، البلد الأول الذي يتبادر إلى ذهن المرء عندما يفكر في الزلازل المتكررة، فالزلازل بحجم كارثة الجمعة والتي بلغت قوتها 6.8 درجة وأسقطت آلاف الضحايا، تعتبر نادرة بشكل كبير ولم يسمع بها من قبل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

على عكس دول مثل تركيا وسوريا التي لديها ميل كبير لحدوث الزلازل بسبب موقعها على مفترق طرق الصفائح التكتونية للأرض، فإن مساحة صغيرة فقط من شمال المغرب تقع عند تقاطع الصفائح.

لكن البلاد تأثرت بالنشاط الزلزالي في عدة مناسبات على مدى ربع الألفية الماضية، بما في ذلك زلزال مدته 15 ثانية دفن مدينة أغادير الكبرى في عام 1960.

ووقع زلزال الجمعة نتيجة اصطدام بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية.

يقول سيلفان باربو الأستاذ المشارك في علوم الأرض بجامعة جنوب كاليفورنيا، لموقع “ميدل إيست آي“: “يعد اصطدام أفريقيا وأوراسيا حدثًا تكتونيًا كبيرًا بدأ قبل حوالي 60 مليون سنة، مما أدى إلى إغلاق حوض محيطي كبير يسمى الأطروحة”. .

حدود الصفائح وخطوط الصدع

وعلى الرغم من أن مركز الزلزال كان على بعد 550 كيلومترًا جنوب المكان الذي تصطدم فيه الصفائح ببعضها البعض، إلا أن المنطقة لا تزال منطقة معرضة للخطر.

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وأضاف باربو أن جبال الأطلس الكبير في المغرب تساهم في تقارب الصفائح، وتستضيف زلازل عرضية، وأشار إلى أن سبب وقوع الزلزال بعيدًا عن حدود الصفائح هو أن جبال الأطلس تمثل نقطة ضعف محلية في القشرة الأرضية.

وفي حالة زلزال عام 2004 الذي ضرب الحسيمة على الساحل الشمالي للمغرب، فقد حدثت الهزات على حدود الصفائح. وهي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا في البلاد، وأدى هذا الزلزال إلى مقتل 630 شخصا وتشريد 15 ألف آخرين.

ويقول جوناثان ستيوارت، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية المتخصص في هندسة الزلازل في كلية سامويلي للهندسة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “الزلازل ممكنة في كل مكان، لكن احتماليتها النسبية أعلى بكثير في مناطق التشوهات القشرية (مثل الجبال) والصدوع”.

وخطوط الصدع هي كسور في سطح الأرض، وغالبًا ما تنتج عن حركة الصفائح التكتونية، وتكون مسؤولة عن العديد من الزلازل.

وأضاف: “هناك ضغوط في الصفائح بعيدًا عن حدود الصفائح.. وعادةً ما تتركز على طول الصدوع، وبالتالي، إذا تم تحديد الصدوع، فمن الممكن تحسين توقعات الزلازل”.

المباني المصنوعة من الطوب اللبن والحجر

وغالبًا ما يكون للقرب من حدود الصفائح تأثير كبير على استعداد البلدان لمواجهة الزلازل.

وقال ستيوارت إن مناطق مثل اليابان وتايوان وكاليفورنيا، حيث توجد معدلات عالية من الزلازل على طول حدود الصفائح، لديها مستويات متقدمة من الاستعداد.

ومع ذلك، هناك أيضًا أمثلة لمجتمعات على طول حدود اللوحات ذات استعداد ضعيف نسبيًا (على سبيل المثال قوانين البناء الضعيفة، أو التنفيذ السيئ لقوانين البناء)، مثل نيبال وباكستان وتركيا.

وأضاف ستيوارت أنّه في المناطق البعيدة عن الحدود، تميل مستويات الاهتمام بالمرونة الزلزالية إلى أن تكون “محدودة”.

وفي حالة المغرب، كانت العديد من المباني التي تم تدميرها عبارة عن منازل مبنية من الطوب اللبن ومباني حجرية.

وقال باربو: “لقد هز زلزال مراكش العديد من المباني التاريخية، والمعروفة أيضًا باسم مباني الكود المسبق، والتي لم يتم تصميمها لتحمل مثل هذه الهزات الكبيرة”.

وأوضح أن مقاومة مثل هذا الاهتزاز تعتمد على قوة الأساسات وإطار المباني، حيث تكون الهياكل الأطول أكثر عرضة للضرر، وتابع: تنهار مباني الطوب اللبن والبناء تحت ما نسميه الفشل الهش، مما يجعل مثل هذه المباني عرضة للانهيار المفاجئ.”

وتضررت العديد من المباني التي تعود للقرون الوسطى، والتي تجذب سياحة كبيرة إلى المغرب بسبب الزلزال، بما في ذلك مسجد تينمل في جبال الأطلس الكبير والمدينة القديمة في مراكش والأسوار القديمة .

وأشار ستيوارت إلى أن مثل هذه المباني التاريخية يمكن أن تتضمن أنظمة عزل زلزالي، كما كان الحال بالنسبة لمبنى بلدية سان فرانسيسكو، على الرغم من أن مثل هذه التدابير يمكن أن تكون مكلفة.

وبالإضافة إلى مواد البناء، فإن توقيت هذا الزلزال – ليلاً – قد ساهم أيضًا في زيادة عدد الضحايا، وقال باربو: “يمكن للزلازل التي تحدث ليلاً أن تؤدي إلى تفاقم الخسائر البشرية لأن الناس قد يكونون أكثر عرضة للخطر في مساكنهم إذا انهارت المباني“.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ظلام الليل قد يجعل من الصعب على الناجين التنقل بين الحطام والركام عند محاولتهم الوصول إلى بر الأمان، مما يزيد من خطر الإصابة.

التخطيط المستقبلي

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للسلطات المغربية اتخاذها في المستقبل لمحاولة تجنب مستويات الدمار التي شهدتها الأيام الأخيرة.

بالنسبة لستيوارت، يعد رسم الخرائط والنمذجة أمرًا أساسيًا لتحسين القدرة على مقاومة الزلازل، وأشار إلى خريطة أخطاء الزلزال، بما يتضمن وضع نماذج مناسبة إقليمياً للتنبؤ بحركات الأرض الزلزالية.

وأكد ضرورة إنتاج خرائط المخاطر الزلزالية التي تعكس منتج هذه النماذج ودمج هذه الخرائط في عملية التصميم الزلزالي.”

المجال الآخر الذي يجب معالجته لتعزيز الاستعداد هو هيكل المباني، وقال ستيوارت إنه ينبغي للسلطات تحديث قوانين البناء لتعكس المعرفة والممارسات الحديثة وفرض قوانين البناء.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تطوير الحوافز لضمان تحديث الهياكل القديمة.