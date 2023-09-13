افتتاح ملهى جنسي على الطراز الإسلامي بمعبد المدينة في ولاية أمريكية (لقطات صادمة)

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وطن- في خطوة استفزازية، شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية افتتاح أول كازينو وملهى ليلي على الطراز الإسلامي، يسمى معبد المدينة المنورة، ودُوِّنت على البوابة الرئيسية زخارف إسلامية وعبارة “ولا غالب إلا الله”.

ونشر حساب شؤون إسلامية على منصة “إكس“، صور افتتاح هذا الملهى، وقال إن المشروع كلف 1.7 مليار دولار، ويضم صالات واسعة للقمار وتقديم الخمور والعروض الجنسية.

وأضاف: المكان افتتح منذ 3 أيام وتحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية، والمبنى في الأساس بحسب أحد الأصدقاء في أمريكا كان معبدًا للمحفل الماسوني وبني منذ أكثر من 100 عام وهناك معابد أخرى مشابهة باسم مكة.. المشاهد مؤسفة وفيها استخفاف بالمسلمين”.

وفي التفاصيل، قال موقع “cbsnews“، إن كازينو بالي في معبد المدينة المنورة بحي ريفر نورث فتح أبوابه، بعد اجتياز اختبار التشغيل الذي أشرف عليه المنظمون بالولاية.

وتخطط شركة Bally لتشغيل الكازينو المؤقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أثناء بناء كازينو دائم في حي ريفر ويست.

ويضم الكازينو المؤقت المكون من ثلاثة طوابق ما يقرب من 800 ماكينة قمار و56 لعبة طاولة، وفقًا لشركة Bally’s. كما يضم مطعمين، أحدهما مطعم Medinah Bistro المصمم على طراز العشاء وبار المعكرونة الآسيوي الذي يقدم طعام الشارع.

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ويحتوي الكازينو أيضًا على بارات كاملة الخدمات في الطابقين الأول والثالث وبار مقهى Wabash Café.

ويمكن للإيرادات الناتجة عن الكازينو المؤقت، أن تجلب 55 مليون دولار سنويًا إلى المدينة.

وقالت Bally’s في بيان أُعلن فيه عن افتتاح الكازينو: “سيعيد Bally’s Chicago تعريف المشهد الترفيهي باعتباره الكازينو الأول والوحيد في شيكاغو“.

وقبل الافتتاح، كان على الكازينو المؤقت أن يخضع لاختبار التشغيل الأسبوع الماضي. وكان المنظمون في الولاية موجودين في الكازينو المؤقت يومي الأربعاء والخميس لاختبار العملية بأكملها، بما في ذلك ماكينات القمار وطاولات الألعاب وخدمة الأطعمة والمشروبات والأمن والمزيد، قبل التوقيع على الترخيص النهائي.

وأصدر مدير مجلس ألعاب إلينوي ماركوس فروشتر، هذا الترخيص للكازينو المؤقت يوم الجمعة، بعد أن قرر أن Bally’s قد استوفت جميع متطلبات الولاية لفتحه.

وفي غضون 30 يومًا من افتتاح الكازينو المؤقت، سترسل Bally’s أكثر من 135 مليون دولار كرسوم مقدمة إلى مجلس الألعاب، لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية على مستوى الولاية.

وتتوقع Bally’s توظيف أكثر من 500 شخص لموقع معبد المدينة المنورة، وقالت إنها مستعدة للتعامل مع الازدحام والمخاوف المتعلقة بالسلامة.

وتم تجهيز المساحة بحوالي 750 فتحة و50 لعبة طاولة، كل ذلك أثناء بناء الموقع الدائم في River West، والذي من المقرر افتتاحه في عام 2026.