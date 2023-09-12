ياسمين عز تتجه إلى الإثارة والإغراء.. والجمهور: “جورجينا الغلابة” (شاهد)

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وطن– أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، جدلاً واسعاً بجرأتها وتوجهها إلى الإثارة مؤخراً.

ونشرت ياسمين عز، صوراً ومقطعاً عبر انستجرام، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر، مفتوح الصدر والظهر.

أحمر مثير

كما نشرت ياسمين عز قبل يومين، فيديو تستعرض فيه قوامها الممشوق بطريقة مثيرة، مرتدية فستاناً باللون الأحمر الناري بدون أكمام، وبفتحة صدر واسعة.

وبفستان أشبه بقميص النوم، تألقت ياسمين بالأسود في جلسة تصوير.

وزادت ياسمين جرعة الإثارة بطريقة جلوسها التي التي كشفت ساقها كاملة.

انتقادات ساخرة

جرأة ياسمين عز أثارت استغراب متابعيها، فجاء في التعليقات: “هو فرعونك ماقالك انه ماتلبسي شي مثير وماتعملي حركات اغراء ولا فرعونك مابغير عليكي “.

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وكتب آخر ساخراً: “متعمليش فيها جورجينا”.

وذكر ثالث اسم جورجينا أيضاً، قائلا: “جورجينا الغلابة”.

وعقبت متابعة: “فرعونك مش هيرضي يتفرعن ونفرتيتته بالشكل ده”.

وكتب متابع: “إيه قميص النوم ده يا ياسمينا.. انتي بتنصحينا بس بالواقع اللي انت محتاجة نصايح يا فرعونة”.

وطالبها آخر بالستر “لمى وراكك شويه مش كل ما افتح ابليكشن الاقيكى مصدراهم في وشي”.

نصائح مستفزة

واعتادت ياسمين عز خلال حلقات برنامجها تقديم نصائح للنساء تدعوهن فيها لتكريم الرجل على حساب أي شيء في الحياة، مما يستفزهن.

ففي إحدى الحلقات، وجهت ياسمين نصيحة للنساء عن شكل وترتيب “السلطة” وما قد تسببه من طاقة نكد في المنزل.

وقالت: “ياريت يا مدام وأنتي بتحضري السلطة لجوزك متحطيش الطماطم “المؤنث” جنب الخيار “المذكر”.. غلط وعيب، يعملوا قفلة في وشك تتكهربي تموتي بعد الشر عليكي وعلى اللي حواليكي”.