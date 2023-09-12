الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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حياتنا

نادين الراسي تنشر لحظة استحمامها.. شعر مبلل وحركات مثيرة بـ”الروب” (فيديو)

تعرضت نادين الراسي للهجوم من قبل المتابعين خاصة في ظل ما تعرضت له المنطقة العربية من كوارث مؤخراً

كتب رفيف عبدالله
نادين الراسي تنشر لحظة استحمامها.. شعر مبلل وحركات مثيرة بـ
الفنانة اللبنانية نادين الراسي
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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها لحظة ما بعد الاستحمام مباشرة، بلقطات جريئة ومثيرة عرضتها للانتقادات.

ونشرت نادين الراسي فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، يتضمن لقطات لها وهي ترتدي روب الاستحمام القصير، وشعرها مبللاً، وتحتسي القهوة.

حركات مثيرة

وتعمدت نادين كشف جزء من أكتافها في حركة مثيرة، والجلوس بطريقة تكشف المستور من ساقيها.

وعلقت الفنانة اللبنانية على المقطع: “كن سعيداً”.

وتعرضت نادين للهجوم من قبل المتابعين الذين كتب معظمهم لها “استحي على حالك”، خاصة في ظل ما تعرضت له المنطقة العربية من كوارث مؤخراً.

مشاكل نفسية وعائلية

هذا وتواجه نادين الراسي مشاكل مع عائلتها بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

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حيث اتهمتها شقيقتها ساندرين بأنها مريضة نفسيا، مؤكدة أن كل ما تقوم به نادين هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها.. واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع جورج عند وفاته.

وردت نادين بمشاركة لحظات دافئة تجمعها مع والديها اللذان يقيمان معها حاليا في منزلها في بيروت.

نادين الراسي
احتضنت نادين والدها

وكانت نادين الراسي بالفيديو تحتضن والديها خلال ساعات الصباح الأولى، وتحاول مساعدتهما على النوم.

وعلقت الفنانة: “الله يحميلي إياكم، يلّي كل عمرن يغفّوني مش عم بعرف غفيهم”.

ونشرت نادين صورة أخرى لوالدها وهي تنام على كتفه مع تعليق: “صباح الخير يا حنون.. شرُّ البلية ما يُضحك.. بحبك يا بابا حتى تخلص الدنيا”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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