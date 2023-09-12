الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
الرئيسيةحياتنامقدمة برامج كورية تتعرض لاعتداء جنسي مروع أثناء بث مباشر على الهواء...
حياتنا

مقدمة برامج كورية تتعرض لاعتداء جنسي مروع أثناء بث مباشر على الهواء (فيديو)

قام الرجل بمحاصرة مقدمة البرامج الكورية ولمس خصرها وصدرها بالقوة وحتى أنه زرع قبلة غير مرغوب بها عليها وتم تصوير كل ذلك عبر البث المباشر

كتب رفيف عبدالله
مقدمة برنامج كورية تتعرض لاعتداء جنسي مروع أثناء بث مباشر على الهواء (فيديو)
تعرضت مقدمة البرامج لاعتداء جنسي مروع
- Advertisement -

وطن– وجدت مقدمة برامج كورية مشهورة، نفسها في محنة مرعبة، في قلب هونغ كونغ، حين اعتدى عليها رجل جنسياً، يرجح أنه من جنوب آسيا.

وكانت مقدمة البرامج الكورية في بث مباشر، على موقع Twitch في وقت متأخر من الليل. حين تحرش بها الرجل وتحسس جسدها على الهواء مباشرة.

محادثة بريئة

مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، كانت ماي، صاحبة البث، تنتظر عند محطة ترام في المنطقة المركزية. عندما اقترب منها شخص غريب يسألها عن الاتجاهات. ما بدأ كمحادثة تبدو بريئة أخذ منعطفًا شريرًا.

في البداية، اقترب الغريب من ماي للحصول على معلومات حول طرق الترام. بدأت المحادثة وديًا وكان من المقرر أن تستقل ماي قطار النقل الجماعي (MTR) بدلاً من الترام حيث يقل عددهم في كل دقيقة. استفسر الرجل عن الاتجاهات إلى منزله في مدينة كينيدي، وعرضت عليه ماي إرشاده.

وبعد محادثة طويلة والتحقق من التفاصيل على الإنترنت، قالت ماي إنه بما أن الترام غير متوفر، فيمكن لكليهما ركوب القطار. عرضت عليه مساعدته وطلبت منه أن يتبعها إلى محطة القطار.

حاصرها بالتحرش

هذا هو المكان الذي سارت فيه الأمور. وبينما كان يسير معها وضع ذراعه حولها. لقد رفضت تقدمه حتى وهو يحاول الإمساك بذراعها في تحرش جنسي مروع.

- Advertisement -

قام الرجل بمحاصرة السيدة، ولمس خصرها وصدرها بالقوة، وحتى أنه زرع قبلة غير مرغوب بها عليها، وتم تصوير كل ذلك عبر البث المباشر.

بعد انتشار الفيديو، تم القبض على المشتبه به القضية لكن المرأة الكورية لم ترفع قضية من الأساس.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مدرب سليمة صفر اغتصبها طيلة 3 سنوات.. البطلة التونسية كشفت تفاصيل صادمة!

الهدهد

لم يسلم منها الرجال.. ارتفاع حاد في حالات التحرش الجنسي على حاملات الطائرات الأميركية

حياتنا

هوايته المفضلة كتبت نهايته.. أشهر مُتسلق ناطحات سحاب بالعالم مات بطريقة بشعة

الهدهد

مدير مكتب قناة عراقية في بيروت يتحرش بإعلامية لبنانية شهيرة والأخيرة تفضحه (شاهد)

حياتنا

معاناة سائقات التوصيل.. رجال عراة وملابس داخلية وتحرش جنسي وطلبات مرعبة!

الهدهد

فتاة ليل عارية تتحرش بسعودي رفضها في وضح النهار (فيديو)

الهدهد

الكويت تعاقب إماما مصريا بالمؤبد.. مارس الفاحشة في المسجد

الهدهد

حيّر العلماء…اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا

الهدهد

بدعوى عِلاجهن من السِّحر.. مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ وتفاصيل صادمة (شاهد)

حياتنا

ميس حمدان تكشف عن أقرب شخص لها تحرش بها ومحاولة إجبارها على مشاهد ساخنة (شاهد)

الهدهد

عيد الألوان في الهند يتحول لكابوس مريع عاشته شابة يابانية في شوراع نيودلهي (شاهد)

الهدهد

تفاصيل جديدة لقتل عارضة أزياء شهيرة.. قطعوا أعضاءها ووضعوها في الثلاجة ثم نظّفوا الشقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رفض المساعدة الجزائرية والتونسية بعد الزلزال.. ما الذي خسره المغرب؟

سعودي يسرق 5000 دولار من الفنان الكويتي خالد العجيرب بطريقة ماكرة.. “التمر”!

نجل حفتر يحل مكان والده ويكشف عن أطماعه في حكم ليبيا.. هذا ما قاله من فرنسا!

رهف الحربي برفقة الوليد بن طلال في مكتبه الخاص.. ماذا يحدث بينهما؟ (شاهد)

جيرالد فورد طلب من الملك فيصل سرا ان يستمر بحظر النفط كي يسقط نيكسون ليستلم مكانه!‎

إعصار دانيال يدمر ليبيا.. ربع درنة اختفى تماما وتوقعات بسقوط 10 آلاف قتيل

زوج أنابيلا هلال يتباهى بتعريها: “أصورها بنفسي لأنشر الفرحة في لبنان الحزين”!

برلماني كويتي سابق يفجر مفاجأة مدوية عن ليلى عبداللطيف بعد زلزال المغرب..

مأساة سيدة سورية تعرضت للتعذيب في سجون الأسد وصدمة إلقاء الجثة (فيديو)

زوجان يمارسان الجنس في حمام الطائرة ونجمة إباحية تثير الجدل بما كشفته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC