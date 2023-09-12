مقدمة برامج كورية تتعرض لاعتداء جنسي مروع أثناء بث مباشر على الهواء (فيديو)

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وطن– وجدت مقدمة برامج كورية مشهورة، نفسها في محنة مرعبة، في قلب هونغ كونغ، حين اعتدى عليها رجل جنسياً، يرجح أنه من جنوب آسيا.

وكانت مقدمة البرامج الكورية في بث مباشر، على موقع Twitch في وقت متأخر من الليل. حين تحرش بها الرجل وتحسس جسدها على الهواء مباشرة.

محادثة بريئة

مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، كانت ماي، صاحبة البث، تنتظر عند محطة ترام في المنطقة المركزية. عندما اقترب منها شخص غريب يسألها عن الاتجاهات. ما بدأ كمحادثة تبدو بريئة أخذ منعطفًا شريرًا.

في البداية، اقترب الغريب من ماي للحصول على معلومات حول طرق الترام. بدأت المحادثة وديًا وكان من المقرر أن تستقل ماي قطار النقل الجماعي (MTR) بدلاً من الترام حيث يقل عددهم في كل دقيقة. استفسر الرجل عن الاتجاهات إلى منزله في مدينة كينيدي، وعرضت عليه ماي إرشاده.

وبعد محادثة طويلة والتحقق من التفاصيل على الإنترنت، قالت ماي إنه بما أن الترام غير متوفر، فيمكن لكليهما ركوب القطار. عرضت عليه مساعدته وطلبت منه أن يتبعها إلى محطة القطار.

حاصرها بالتحرش

هذا هو المكان الذي سارت فيه الأمور. وبينما كان يسير معها وضع ذراعه حولها. لقد رفضت تقدمه حتى وهو يحاول الإمساك بذراعها في تحرش جنسي مروع.

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قام الرجل بمحاصرة السيدة، ولمس خصرها وصدرها بالقوة، وحتى أنه زرع قبلة غير مرغوب بها عليها، وتم تصوير كل ذلك عبر البث المباشر.

بعد انتشار الفيديو، تم القبض على المشتبه به القضية لكن المرأة الكورية لم ترفع قضية من الأساس.