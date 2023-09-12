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مصري يذبح شقيقته في الشارع أمام مسجد لسبب صادم بعد أيام من خطوبتها!

الضحية فريدة (24 عاماً) احتفلت بخطوبتها قبل أيام على حبيبها

كتب رفيف عبدالله
مصري يذبح شقيقته في الشارع أمام مسجد لسبب صادم!
الضحية فريدة
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وطن– شهدت مصر جريمة بشعة حين أقدم شاب على ذبح شقيقته وسط الشارع، أمام مسجد الحسين في محافظة بور سعيد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد في جريمة قتل جديدة.

سلاح أبيض

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، قولهم إن شخصين كانا على دراجة بخارية، استوقفا الضحية أثناء سيرها بالشارع أمام المسجد.

وقام أحد الشبان بطعن الفتاة بسلاح أبيض، ثم ذبحها من الرقبة وتركاها وهربا.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم الأول، وأرشد عن الثاني، وتبين من التحقيقات أن القاتل هو شقيق الفتاة.

قصة حب وخطوبة

ويدعى القاتل محمد نبيل، وشقيقته فريدة 24 عاماً.

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وأشارت التحريات إلى أن القاتل قام بجريمته اعتراضاً على خطبة شقيقته دون موافقته.

مصري يذبح شقيقته
الضحية فريدة

وتعمل فريدة في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف في إحدى القرى السياحية في مصر، وارتبطت بقصة حب مع أحد الشباب تم تتويجها بخطبتهما رسمياً.

لكن القاتل رفض هذه الخطبة وطالب شقيقته فريدة بفسخها، لكنها رفضت فقرر التخلص منها.

خطة مدروسة

وأوضحت التحريات أن القاتل محمد نبيل، أعد سكيناً واستقل دراجة بخارية مع صديقه، وطعن شقيقته في الشارع.

وأصاب نبيل شقيقته بجرح غائر في الرقبة وطعنة نافذة في القلب، ما تسبب بوفاتها على الفور.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

المصدررصد ومتابعة وطن

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