سعودي يسرق 5000 دولار من الفنان الكويتي خالد العجيرب بطريقة ماكرة.. “التمر”!

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وطن– تعرض الفنان الكويتي خالد العجيرب، إلى عملية احتيال وسرقة بقيمة 1500 دينار كويتي (نحو 5000 دولار أمريكي).

وقال خالد العجيرب بفيديو متداول، إنه تلقى طلباً من متابع سعودي يرغب في إرسال تمر له عبر شركة شحن.

وأوضح العجيرب أنه في اليوم التالي، وصلته ورقة من شركة الشحن.

7 دولارات للشحن!

وتابع أنه في صباح اليوم التالي، تلقى رابطًا يحمل اسم “DGL” عبر رسالة، وبلغت قيمته 7 دولارات.

وقال الفنان الكويتي محذراً متابعيه: “اعتقدت أنها تكلفة شحنة التمر، فقمت بالتأكيد ودفع المبلغ. ولكن بعد دقيقة واحدة تم سحب 14 ألف ريال وبعدها بدقيقتين سحب مبلغ 4500 ريال”.

قام خالد العجيرب بإبلاغ البنك لوقف البطاقة على الفور، وأخبره البنك أنه يتحمل المسؤولية لأنه وافق على عملية السحب وأدخل الرقم السري.

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رابط DGL

وقال الفنان إن هناك احتمالًا بنسبة 1٪ لاسترداد المبلغ المسروق، واحتمالية عدم استرداده أيضًا. .

وأشار العجيرب إلى أن الرسالة التي تلقاها تحمل رابطًا “DGL”، والمستفيد منه هو مكتب الجرير، وفي الأعلى يوجد “صالون نسائي”.

وتم حجز الفاتورة لمدة شهر بحسب ما أبلغه البنك. ولكن إذا تم إرسالها من المستفيد سيتم خصم المبلغ من حسابه.

وختم العجيرب محذراً: “لا تتعاملوا مع أي روابط، حتى لو كانت من شركات عالمية”.