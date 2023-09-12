زوج أنابيلا هلال يتباهى بتعريها: “أصورها بنفسي لأنشر الفرحة في لبنان الحزين”!

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وطن– أثار طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، صدمة بين الناشطين، بعد تعليقه على تعري زوجته الإعلامية أنابيلا هلال.

وقال نادر صعب في حديث مع مجلة “فوشيا“: ” أنا ألتقط لها الصور بتلك الملابس.. نحن نحب أن ننشر الفرحة والبهجة في كل مكان، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”.

منفتحون

وتابع: “لا أسميها انتقادات، هي مجرد تعليقات.. وأعتبرها نجاحاً لها”.

ورداً على سؤال المتابعين “وين زوجها”، حين ترتدي أنابيلا ملابس مثيرة، رد نادر:” على العكس أنا أقبل.. نحن أناس منفتحون، ونحب أن نعبر في لبنان عن الحضارة التي نعيش فيها”.

وتابع: “نحن لا نعيش في بلد يفرض علينا الظهور بملابس محتشمة. أنا إنسان ثقافتي وحضارتي وديني لا يملون علينا الظهور محتشمين.. دائماً نرتدي هكذا”.

وأكد نادر صعب أن سعادتهما وانسجامهما أمام الكاميرا ليس مزيفا.

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ورد بالقول: “لا نهتم بما يقوله الآخرون. نحن نعيش أجمل أيام حياتنا ورغم مرور سنوات على زواجنا، ولكن كأنه أول يوم”.

تخلف ورجعية

تصريحات نادر أثارت غضب المتابعين فجاء في التعليقات: ” بس التعري عمرو ماكان تحضر ..وانتوا فاهمين الاحتشام تخلف ورجعية”.

وكتب آخر: ” دكتور ومتعلم .. وفهمان الانفتاح انه مرتو تشلح! ولله في خلقه شؤون”.

وهاجمته متابعة بشراسة: ” علي ايه دين وانفتاح بتتكلم عنه! انت جالس تجمع كلمات متقاطعة ولا ايش . حتي دين المسيحي مايسمح بكذا كفايه تجاره في اديان وحضارات”.