زوجان يمارسان الجنس في حمام الطائرة ونجمة إباحية تثير الجدل بما كشفته (شاهد)

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وطن– خدعت نجمة إباحية شابة مجموعة من الرجال المشاكسين لمتابعتها بعد أن زعمت أنها صاحبة الفيديو الجنسي في طائرة تابعة لشركة easyJet.

ذهبت إلسا ثورا، البالغة من العمر 21 عامًا، لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي ومشتركي OnlyFans ردًا على مقطع فيروسي يظهر سياحاً وهم يمارسون الجنس في مرحاض الطائرة.

هذا أنا

علقت عارضة الأزياء السويدية المقيمة في بريطانيا على مشاركة نشرت الفيديو عبر تطبيق “إكس – تويتر سابقا- ) وقالت ساخرة “هذا أنا”.

على الرغم من وضع اسمها على مقطع الفيديو الذي تفتح فيه المضيفة باب المرحاض بينما كان العشرات يشاهدون ذلك، اعترفت إلسا لصحيفة ديلي ستار أن الأمر لم يكن كذلك تمامًا.

وقالت” “سأحاول ذلك بنفسي بالتأكيد، لكن ربما ليس على متن طائرة إيزي جيت.. يجب أن تكون الخطوط الجوية البريطانية على الأقل.”

فضيحة في الطائرة

في الفيديو، يظهر أن أحد الموظفين العصبيين يستعد للقبض على الزوجين وهما متلبسين. في نفس الوقت الذي يتجه فيه الركاب الآخرون لإلقاء نظرة أفضل.

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عندما تم فتح الباب أخيرًا، شوهد رجل يقف خلف امرأة منحنية فوق مرحاض الطائرة حيث يقف كل منهما هناك وبنطاله حول ركبتيه.

تُسمع هدير الهتافات في جميع أنحاء الطائرة بينما يندفع الرجل ذو الوجه الأحمر لإغلاق الباب لحماية ما تبقى من كرامته.

بيان الشركة

أصدرت شركة EasyJet منذ ذلك الحين بيانًا بشأن الراكبين اللذين تم القبض عليهما في المقصورة الضيقة في منتصف الرحلة.

وقالت شركة الطيران: “يمكننا أن نؤكد أن هذه الرحلة من لوتون إلى إيبيزا في 8 سبتمبر، استقبلتها الشرطة عند وصولها بسبب سلوك اثنين من الركاب على متن الطائرة”.

تقول إلسا: “اعتقدت أن الفيديو كان مضحكًا وشجاعًا.. وقد صدمت من مقدار المساحة الموجودة في المرحاض.. فأنت تعيش مرة واحدة فقط وإذا كان ذلك في قائمة أمنياتهم، فهذا جيد بالنسبة لهم”.

وأوضحت إلسا: “لقد تلقيت الكثير من المتابعات والكثير من الرسائل.. وهو ما أفترضه من الأشخاص الذين رأوا تعليقاتي حول هذا الموضوع معتقدين حقاً أنه أنا”.