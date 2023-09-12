الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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زلزال المغرب.. إنقاذ رضيعة بعد 3 أيام من تحت الركام مرتبطة بحبلها السري والمشيمة (شاهد)

شهد ريف حلب في شمال سوريا واقعة مماثلة حينما تم انقاذ طفلة ولدتها امها تحت الانقاض عقب الزلزال الذي ضرب بعض الولايات التركية والمحافظات السورية الشمالية في فبراير/شباط الماضي

كتب سالم حنفي
إنقاذ رضيعة من تحت الركام في زلزال المغرب
مسعفون ينقذون رضيعة من تحت الركام في زلزال المغرب
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة إنقاذ طفلة ولدتها أمها لحظة وقوع زلزال المغرب بعد ثلاثة أيام من وقوعه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد عثر السكان الذين يشاركون في عمليات البحث ورفع الأنقاض على الرضيعة حديثة الولادة مدفونة وسط التراب ولا زال حبلها السري مرتبط بها.

وبحسب الفيديو فقد دهش القائمون على إنقاذ الرضيعة بأنها ما زالت على قيد الحياة، وزادت دهشتهم حينما عرفوا أنها “وليدة” أي مولودة حديثا، ليكتشفوا أنها “أنثى” فور وضعها على بطانة ولفها بها، وسط تهليل بعض الحضور وتكبيرهم.

إنقاذ طفلة سورية حديثة الولادة

وتذكر الواقعة التي تشبه “المعجزة” بأخرى مشابهة حدثت في ريف حلب، شمال سوريا في شهر فبراير/شباط الماضي حينما ضرب زلزال عنيف الكثير من الولايات التركية وبعض المحافظات السورية وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شخص.

وأظهر فيديو أشعل مواقع التواصل حينها رجل يركض من تحت أنقاض مبنى من أربعة طوابق منهار وهو يمسك بطفلة صغيرة مغطاة بالغبار.

كما ظهر رجل آخر يركض نحو الأول حاملاً بطانية في محاولة لتدفئة المولودة الجديدة في درجات حرارة دون الصفر بينما يصرخ ثالثا طالباً سيارة لنقلها إلى المستشفى.

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ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب

يشار إلى انه مع مرور اليوم الرابع من وقوع الزلزال الأكبر الذي شهدته المغرب منذ أكثر من قرن، تم الإعلان عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 2800 شخص.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أدى إلى تدمير المنازل التقليدية المبنية من الطوب اللبن في كل مكان في المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا وأصيب 2562 شخصا، ونظرًا لأن معظم منطقة الزلزال تقع في مناطق يصعب الوصول إليها، ولم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد المفقودين حتى الآن.

المصدرمنصة إكس - رصد وتحرير وطن

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