رهف الحربي برفقة الوليد بن طلال في مكتبه الخاص.. ماذا يحدث بينهما؟ (شاهد)

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وطن– أثارت صورة الأمير السعودي البارز الوليد بن طلال، مع الفنانة “رهف الحربي”، تساؤلات بين المتابعين، حول الذي يجمعهما.

وظهرت رهف الحربي، الملقبة بـ “ملكة جمال السعودية”، وهي في استضافة الوليد بن طلال في مكتبه.

شكرا لدعمك الدائم!

وكانت رهف الحربي ترتدي توب أسود ضيق بأكمام، مع بنطال واسع بنفس اللون.

وعلقت الفنانة السعودية على الصورة موجهة حديثها للوليد: “شكرا لدعمك دائماً لي”.

وتساءل الناشطون حول سبب اجتماع الوليد مع رهف، وبدأت التخمينات والتعليقات الساخرة على الأمر.

ماذا يحدث بينهما؟

فكتب متابع: ” الوليد يقيم جمالها”.

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وقال آخر ساخراً: ” اللهم اني استودعتك رهف”.

بينما اعترض متابعون على لقب “ملكة جمال السعودية” الذي أطلقه البعض على رهف.

فكتبت متابعة: ” من مصنفها ملكه جمال”.

وقالت أخرى: ” وعلى أي أساس لقبوها؟”.

من هي رهف الحربي؟

الجدير بالذكر أن رهف الحربي ممثلة وعارضة أزياء سعودية.

شاركت رهف في مسلسل “عيال نوف”، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارية في مدينة نابولي الإيطالية كأول سعودية تشارك في هذه المسابقة.