جورجينا في جلسة تصوير مثيرة بملابس رياضة وسباحة وزوجة ميسي أول المعجبين (شاهد)

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وطن- خطفت جورجينا رودريغيز الأضواء بجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها ملابس رياضية للتسويق لماركة عالمية.

في جلسة تصوير وسط المحيط، ظهرت جورجينا رودريغيز رفيقة كريستيانو رونالدو مرتديًة طقمًا رياضيًا يتكون من شورت بقيمة 34 يورو. وحمالة صدر بقيمة 53 يورو. من علامة Alo Yoga يبلغ سعرها الإجمالي 87 يورو (93 دولار).

أنتونيلا روكوزو معجبة بـ جورجينا

وكانت أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، أول المعجبين بملابس جورجينا رودريغيز، التي تصلح للسباحة والرياضة.

وعلقت شريكة الفائز بكأس العالم برمز تعبيري ناري، وأبدت إعجابها بسلسلة الصور التي نشرتها رودريغيز عبر حسابها على إنستغرام.

كما تؤيد روكوزو، نفس شركة اللياقة البدنية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

ارتدت ملابس من نفس الماركة

حيث ظهرت أحدث منشور لها على انستجرام وهي ترتدي قميصًا أسود للياقة البدنية وسروالًا قصيرًا من نفس اللون.

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تأسست Alo Yoga على يد صديقي الطفولة داني هاريس وماركو دي جورج في عام 2007 بهدف نشر الخير في العالم من خلال اليوغا.

يهدف المؤسسون إلى توفير ملابس اللياقة البدنية للجميع بدءًا من المبتدئين وحتى المتمرسين في اليوغا.