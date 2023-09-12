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جورجينا في جلسة تصوير مثيرة بملابس رياضة وسباحة وزوجة ميسي أول المعجبين (شاهد)

تؤيد أنتونيلا روكوزو نفس شركة اللياقة البدنية التي ارتدت جورجينا رودريغيز منها

كتب رفيف عبدالله
جورجينا في جلسة تصوير مثيرة بملابس رياضة وسباحة وزوجة ميسي أول المعجبين (شاهد)
عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز
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وطن- خطفت جورجينا رودريغيز الأضواء بجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها ملابس رياضية للتسويق لماركة عالمية.

في جلسة تصوير وسط المحيط، ظهرت جورجينا رودريغيز رفيقة كريستيانو رونالدو مرتديًة طقمًا رياضيًا يتكون من شورت بقيمة 34 يورو. وحمالة صدر بقيمة 53 يورو. من علامة  Alo Yoga يبلغ سعرها الإجمالي 87 يورو (93 دولار).

جورجينا رودريغيز
يبلغ سعر ملابس جورجينا 93 دولار فقط
جورجينا بملابس اليوغا
ظهرت جورجينا بملابس مثيرة أمام البحر

أنتونيلا روكوزو معجبة بـ جورجينا

وكانت أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، أول المعجبين بملابس جورجينا رودريغيز، التي تصلح للسباحة والرياضة.

جورجينا رودريغيز
تصلح الملابس للسباحة أيضا

وعلقت شريكة الفائز بكأس العالم برمز تعبيري ناري، وأبدت إعجابها بسلسلة الصور التي نشرتها رودريغيز عبر حسابها على إنستغرام.

جورجينا رودريغيز
زوجة ميسي معجبة بجورجينا

كما تؤيد روكوزو، نفس شركة اللياقة البدنية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

ارتدت ملابس من نفس الماركة

حيث ظهرت أحدث منشور لها على انستجرام وهي ترتدي قميصًا أسود للياقة البدنية وسروالًا قصيرًا من نفس اللون.

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جورجينا رودريغيز
أنتونيلا روكوزو بملابس من نفس الماركة

تأسست Alo Yoga على يد صديقي الطفولة داني هاريس وماركو دي جورج في عام 2007 بهدف نشر الخير في العالم من خلال اليوغا.

يهدف المؤسسون إلى توفير ملابس اللياقة البدنية للجميع بدءًا من المبتدئين وحتى المتمرسين في اليوغا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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