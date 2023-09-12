على خطى ياسين بونو.. جمال بلماضي يحرج صحفياً سنغالياً بسبب حديثه باللغة العربية (شاهد)

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وطن- قبل ساعات من إعلان صافرة بدء المباراة الودية بين المنتخبين الجزائري والسنغالي المقرر إقامتها في ملعب ولد عبدو لاي بداكار، أوقع المدرب الجزائري جمال بلماضي صحفي سنغالي بعد سؤاله عن سبب حديثه باللغة العربية.

وبينما كان جمال بلماضي وكابتن المنتخب الجزائري ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز يستعرضان الاستعدادات لللمبارة في مؤتمر صحفي، وجه له أحد الصحفيين السنغاليين سؤالا عن حديثه باللغة العربية دفعه لرد محرج له.

وخلال المؤتمر الصحفي، سأل الصحفي السنغالي جمال بلماضي قائلا: “تجنبت التحدث بالفرنسية، وغالبًا ما تتحدث العربية بالتأكيد حتى لا تكشف عن تفاصيل صغيرة؟”.

أنا عربي

ليرد عليه جمال بلماضي بالفرنسية حتى يفهم ما يقوله: “أنا عربي، من حقي أن أتحدث بلغتي الأم. أتخيل أن أليو يتحدث أحيانًا بلغة الولوف”.

ياسين بونو يرفض الحديث بغير العربية

ويذكر موقف جمال بلماضي بالموقف المشرف لحارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي ياسين بونو خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا عام 2022 حينما رفض طلب منظم المؤتمر الصحفي للحديث بغير العربية.

وظهر بونو في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة “أسود الأطلس” أمام جزر القمر.

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وخلال حديث حارس المغرب باللغة العربية، طلب منه المنظم التحدث بلغة أخرى بسبب عدم وجود مترجم للغة العربية في المؤتمر الصحفي.

وكرد فعل على طلب المنظم رفض بونو إعادة ما قاله في المؤتمر بلغة أخرى.



تأهل الجزائر والسنغال لنهائيات كأس أفريقيا 2023

يشار إلى أنّ كل من الجزائر والسنغال اقتطعا تأشيرتي تأهلهما لنهائيات كأس افريقيا (2023) في الجولة الرابعة من التصفيات.

وبعد الجولة الخامسة من التصفيات، يتصدر المنتخب الوطني الجزائري ترتيب المجموعة السادسة بـ15 نقطة، متقدما على تنزانيا بـ (7 نقاط) وأوغندا (4 نقاط)، فيما تذيل منتخب النيجر المقصى، الترتيب بنقطتين.

من جهته، يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الـ12 ب13 نقطة حصدها من المقابلات الخمس التي لعبها، متبوعا في المركز الثاني بموزمبيق (7 نقاط) البنين (5 نقاط) رواندا (نقطتين).