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تسريب لحظة طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها المساعدات.. هذا ما قاله المغاربة عنها (فيديو)

منذ وقع زلزال المغرب طالبت دنيا بطمة بفتح حساب وطني مخصص للضحايا والمتضررين مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة

كتب رفيف عبدالله
تسريب لحظة طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها المساعدات.. هذا ما قاله المغاربة عنها (فيديو)
الفنانة المغربية دنيا بطمة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة طرد الفنانة المغربية دنيا بطمة من قبل مواطنين مغاربة، أثناء توزيعها للمساعدات على المتضررين.

وتظهر بالفيديو سيدة في مدينة مراكش، وهي تمنع دنيا بطمة من توزيع المساعدات، استجابة لاحتجاجات سكان المنطقة ورفضهم.

أهل مراكش يرفضون مساعداتها

وتسير دنيا بطمة بعد طردها إلى سيارتها وهي في حالة عصبية، دون تعليق.

بينما يسمع صوت شاب وهو يقول بأن أهل مراكش قاموا بطردها.

لكن دنيا بطمة حاولت نفي الأمر رغم توثيقه، وكتبت عبر انستجرام: “شكرا للصحافة النزيهة اللي تنقل الأحداث كما هي اليوم”.

وتابعت: “مش وقت الكذب والتربص، خليه بعدين، شمروا عن سواعدكم وعاونوا ولو بالقليل.. عاش الملك”.

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حساب وطني

كما شاركت دنيا مقطعاً تظهر فيه مع شقيقتها ابتسام وإيمان، وهي تشتري مستلزمات أساسية بكميات كبيرة، من حليب وحفاضات ومواد غذائية لتوزيعها على المتضررين.

ومنذ وقع زلزال المغرب، طالبت بطمة بفتح حساب وطني مخصص للضحايا والمتضررين مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة.

محمد الترك
طالبت بطمة بفتح حساب وطني للمتضررين

وشهد المغرب زلزالاً مروعاً راح ضحيته الآلاف وسقط مثلهم آلاف الجرحى فضلاً عن كارثة إنسانية كبيرة وتشرد العائلات ودمار منازلهم.

ووصلت أعداد الوفيات بسبب زلزال المغرب إلى 2901 فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530. وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية

المصدررصد ومتابعة وطن

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