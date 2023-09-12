الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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برلماني كويتي سابق يفجر مفاجأة مدوية عن ليلى عبداللطيف بعد زلزال المغرب..

دشتي قال إنها ليست متنبئة ولا عرافة لكنها أداة تنقل تفاصيل بعض الأحداث التي تنوي استخبارات دول إلى تنفيذها

كتب خالد السعدي
برلماني كويتي سابق يفجر مفاجأة مدوية عن ليلى عبداللطيف بعد زلزال المغرب.. ما علاقة الإمارات؟
توقعات ليلى عبد اللطيف
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وطن- أثار برلماني كويتي سابق، حالة من الجدل بتغريدة عن الفلكية ليلى عبد اللطيف، التي تصدرت التريند مؤخرا بعد إعادة تداول تصريحات لها توقعات نهاية صعبة لعام 2023، الذي شهد زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

ونشر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد عباس دشتي، عبر حسابه على موقع “إكس”، مقطع فيديو للفلكية ليلى عبداللطيف، تروي فيه تنبؤاتها، قائلة إن نهايات 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وأشارت ليلى عبداللطيف، إلى أن شخصية إعلامية كبيرة ومشهورة حول العالم ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير، وتعرض أحد السجون لعملية تمرد خطيرة تثير الفوضى والشغب وتحدث مجزرة بشرية.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضا، ورؤية معجزة حقيقية بالصوت والصورة ما يجعل العالم أمام حالة كبيرة من الدهشة والذهول.

وعلق دشتي على ذلك بالقول في تغريدته: “ليست متنبئة ولا عرافة ولا ساحرة!! .. هي أداة تنقل تفاصيل بعض الأحداث التي تنوي استخبارات دول إلى تنفيذها.. اسألوها عن التحويلات الى حساباتها البنكية في لبنان والامارات واتحداها تنكر”.

تعليق عبدالحميد عباس دشتي على توقعات ليلى عبد اللطيف
تعليق عبدالحميد عباس دشتي على توقعات ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف وتوقع زلزال المغرب

وكانت ليلى عبد اللطيف قد تصدرت التريند طوال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر الفلكية الشهرية بوقوع زلزال قوي في المغرب خلال العام 2023.

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وقال ليلى عبد اللطيف، في الفيديو، إن المغرب سيتعرض لزلزال قوي يشعر به كل سكان البلاد، لكنها أشارت إلى أن الزلزال ستكون له بعض الأضرار الطفيفة.

وأضافت عبد اللطيف “يسبب زلزال المغرب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار الطفيفة”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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