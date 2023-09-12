بالفيديو.. سعودي أراد دخول كهف في سلطنة عمان فكانت المفاجأة الصادمة

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وطن- وثق سائح سعودي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لحظة دخوله لكهف في مدينة صلالة وسماعه لصوت اكتشف فيما بعد أنه صوت نمر مما أصابه بالصدمة والذهول.

وتحوي سلطنة عمان عدداً من الكهوف التي تختلف من حيث أنواعها وأطوالها وتتميز بتشكيلات جغرافية وصخرية مختلفة.

وتجذب تلك الكهوف سنويًا أعدادًا كبيرة من العلماء ومحبي التعرف على كيفية استخدامها من قبل سكان المناطق الجبلية كأماكن إقامة وملاذ آمن من تقلبات الطقس والطبيعة.

وفي الفيديو المتداول الذي حصد نحو ٣٨٢٫٦ ألف مشاهدة على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) يسمع صوت السعودي وهو يستعرض مدخل الكهف ويقول فيما يسمع صوت عال: “الله يجيرنا من الصوت خير إن شاء الله” وبدأ يبسمل فيما كان الصوت يقترب.

إثارة وتشويق

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مصدق ومكذب لوجود النمر في الكهف، وشككت “شذى الحربي” بالفيديو معربة عن اعتقادها بأن الصوت تم تشغيله كخلفية للفيديو لإضفاء الإثارة والتشويق.

وأضافت: “مستحيل أن يكون هناك نمر حقيقي ويتركون الكهف مفتوحاً للزوار دون تنبيه أو وضع وحدات تحذيرية”.

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وأعرب “عُمر العتيبي” عن اعتقاده بأن هذا “كهف يدعى الهوتة ضمن ولاية الحمراء بعُمان وصوت النمر تركيب سماعات” وفق تغريدته.

وعلق “أسعد العطيفي” بنبرة ساخرة متحدثاً عن السائح السعودي: “وجبة ساقها الله لهذا النمر، من السعودية وحتى صلالة عن طريق تطبيق هنقر ستيشن بدون رسوم توصيل”.

وفي السياق ذاته عقب “عبد الله القحطاني” بنبرة تندر: “رحمه الله كان طيباً و استقرأ المستقبل فصور الوضع”.

وقال “حراص الوائلي”: “النمور في صلالة تعيش في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وخاصة الكهوف السياحية لان بها حركة من قبل السواح”.

النمور في سلطنة عمان

وتعيش النمور في مناطق متعددة من سلطنة عمان كمحمية جبل سمحان بظفار، ومن هذه النمور ما يُعرف بالنمر العربي.

ويعتقد أن أقل من 200 نمر بالغ يعيشون في البرية حاليا، ومع ذلك، فإن هذا الرقم غير مؤكد، ومن الصعب الحصول على بيانات لهذا المخلوق المراوغ.

وغالبًا ما يُنظر إلى النمر في سلطنة عمان من خلال مصيدة الكاميرا وليس بالعين المجردة.