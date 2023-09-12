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رفض المساعدة الجزائرية والتونسية بعد الزلزال.. ما الذي خسره المغرب؟

لدى كل من الجزائر وتونس فرق بحث وإنقاذ راسخة وتحظى بتقدير كبير وتجلت جهودها بوضوح في زلازل تركيا وسوريا

كتب خالد السعدي
فرق الإنقاذ الجزائرية
فرق إنقاذ عديدة وصلت إلى المغرب للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين والضحايا
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وطن- في 6 فبراير/شباط، بعد ساعتين فقط من وقوع الزلازل التي دمرت تركيا وسوريا، استجاب 60 عضوًا في المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (Insarag) لطلب تركيا للحصول على المساعدة الدولية.

في تلك الليلة، كان فريق من الجزائر مكون من 89 فردًا ، يضم طاقم قيادة وستة كلاب بحث وإنقاذ، موجودًا على الأرض في تركيا. تبع ذلك بعد فترة وجيزة فريق بحث وإنقاذ طارئ من تونس، بالإضافة إلى فريق طبي.

وبينما كانت الاستجابة الدولية في سوريا معقدة بسبب الحرب الأهلية في البلاد، واصل فريق من الجزائر، مكون من 85 عضوًاـ العمل في جهود الإنقاذ هناك، حيث تم وضع الخبرة الشرق أوسطية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث موضع التنفيذ.

المساعدات الجزائرية لتركيا وسوريا
قدمت الجزائر فرق إنقاذ لكل من سوريا وتركيا بعد الزلزال العنيف الذي ضربهما

يتناقض اندفاع العاملين الطبيين وأفراد البحث والإنقاذ إلى تركيا من جميع أنحاء الشرق الأوسط مع الكارثة في المغرب، حيث لم تقبل السلطات حتى الآن سوى عروض المساعدة من قطر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة. وتتمتع الرباط بعلاقات ثنائية قوية مع الدول الأربع.

خبرات جزائرية تونسية

لدى كل من الجزائر وتونس فرق بحث وإنقاذ راسخة وتحظى بتقدير كبير، وقد قام كلا البلدين بإعداد تلك الفرق وجعلها متاحة للمغرب.

تأسست الوحدة الوطنية الجزائرية للبحث والإنقاذ الثقيل في المناطق الحضرية للتدريب والتدخل في عام 2004، والتي يبلغ عدد أفرادها 86 شخصًا، ويمكن تعبئتها في ساعتين، ولديها نقل جوي ويمكنها الحفاظ على تجهيزها وتغذيتها وإيوائها لمدة 10 أيام، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

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الوحدة الوطنية الجزائرية للبحث والإنقاذ الثقيل
الوحدة الوطنية الجزائرية للبحث والإنقاذ الثقيل

وفي تركيا وسوريا، أشاد السكان المحليون بالجزائريين “الجيدين حقًا”، الذين كان لديهم “معدات رائعة” وقاموا بإخراج “جميع الجثث”.

والوحدة التونسية الخاصة هي وحدة بحث وإنقاذ قوية مكونة من 75 شخصًا، وموظفوها “مدربون جيدًا في مختلف المجالات والتخصصات”، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويقول تقرير لموقع “ميدل إيست آي“: “لدى المغرب وتونس والجزائر لغة وثقافة مشتركة – ناهيك عن القرب الجغرافي – وهو ما من شأنه أن يسهل بشكل كبير جهود الإنقاذ”.

وبعد أن أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية في سبتمبر 2021، أعادت الجزائر فتحه للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جارتها.

والعلاقات بين البلدين متدهورة، حيث تأتي قضية الصحراء الغربية في مقدمة سلسلة من المشاكل بين الجارين، لكن كان هناك تدفق من التضامن من جانب الجزائريين مع “إخوانهم” عبر الحدود.

ولم يقبل المغرب حتى الآن عروض المساعدات الجزائرية والتونسية، كما أن استجابته للزلزال لم يتم تنسيقها من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي ينسق عادة الاستجابة الدولية للكوارث.

وفي حين أرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فريق تنسيق لمواجهة الكوارث في غضون 24 ساعة من وقوع الزلزال، فقد جاء ذلك بناءً على طلب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في البلاد – ولمساعدة موظفي الأمم المتحدة.

وبالمثل، جاء فريق البحث والإنقاذ البريطاني المنتشر في منطقة الكارثة نتيجة لعرض من المملكة المتحدة، حيث قالت وزارة الخارجية البريطانية لموقع ميدل إيست آي إن المغرب قبل “عرضًا للمساعدة في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة”.

فريق البحث والإنقاذ البريطاني
فريق البحث والإنقاذ البريطاني في مراكش

عادة، كما كانت الحال مع الزلزال الذي ضرب تركيا، ترسل الدولة المتضررة تحذيرا إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يقوم بعد ذلك بتنسيق جهود الاستجابة الدولية من خلال Insarag وهيئة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (Undac).

الوقت الحرج

وتعتبر أول 72 ساعة بعد وقوع الزلزال حاسمة بالنسبة لجهود البحث والإنقاذ، حيث ينخفض ​​معدل البقاء على قيد الحياة إلى ما بين 5 و10 بالمائة بعد ذلك، وعادة ما يتم إلغاء معظم جهود الإنقاذ بعد خمسة إلى سبعة أيام.

والمناطق المتضررة في المغرب هي في معظمها مناطق ريفية ويصعب الوصول إليها، حيث أشارت الحكومة إلى عدم خلق “عنق زجاجة” للمساعدات التي تدخل إليها.

وتقول السلطات المغربية إنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة على الجهود، وأن “غياب التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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