القلق يلف مصير فضل شاكر.. هل أصيب في اشتباكات عين الحلوة؟

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وطن– مع بدء المعارك في مخيم عين الحلوة في لبنان، تساءل الجمهور عن مصير الفنان اللبناني فضل شاكر، والذي يختبئ هناك.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر مطلع أن فضل شاكر يتحصن داخل حيّ المنشية في مخيم عين الحلوة وسط الاشتباكات الدائرة هناك.

شباب السلم

وذكرت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “لبنان 24“، أن شاكر يتواجد تحت حماية عناصر من جماعة “الشباب المسلم” التي تخوض الاشتباكات ضدّ حركة “فتح”.

وأكد المصدر أن الفنان اللبناني لم يصب بأي أذى خلال الاشتباكات.

مشيراً إلى أنه يتواجد داخل أحد المباني البعيدة نسبياً عن أماكن الاشتباكات.

مبالغ مالية

بينما نقلت صحيفة “الديار” اللبنانية عن مصدر آخر، قوله إن فضل شاكر عرض مبالغ مالية كبيرة لجهات لإخراجه بأي طريقة من لبنان. وإيصاله إلى بلاد عربية أو أجنبية.

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وادعت الصحيفة أن مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالمرصاد لكل المطلوبين، من بينهم فضل شاكر، فأحبطت خطته.

الجدير بالذكر أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة في مخيم للاجئين في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 11 أشخاص على الأقل.

أعمال العنف

اندلعت أعمال العنف بعد أن أطلق أحد أعضاء فتح النار على القيادي محمود خليل في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا الجنوبية ، انتقاما لمقتل شقيقه في مارس على يد المسلحين.

ونجا خليل من الهجوم فيما تعرض للإصابة، لكن أحد مرافقيه قتل وأصيب ثلاثة آخرون، وخليل عضو في حركة الشباب المسلم، ومطلوب لدى السلطات اللبنانية.

عين الحلوة .. المأساة مستمرة pic.twitter.com/Xya2fv7UhQ — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 31, 2023

وردا على محاولة اغتيال خليل، هاجم مسلحون مقر فتح داخل المخيم وأطلقوا النار عليه، وفي اليوم التالي قتل قائد فتح أبو أشرف العروشي قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم وأربعة من مساعديه في كمين.

وتصاعد القتال بسرعة حيث تبادل المسلحون إطلاق النار داخل الأزقة الضيقة للمخيم باستخدام أسلحة ثقيلة، بما في ذلك بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية.