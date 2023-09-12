الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة..

قلوري أساءت وسخرت أيضا من حجاب السعوديات

كتب سالم حنفي
القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة.. ما القصة؟!
المغردة السعودية قلوري
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب عارمة ضد فتاة سعودية بسبب ما إساءتها وتطاولها على النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد.

وتناقل المغردون السعوديون بكثافة تغريدات لصاحبة حسب “قلوري” على منصة “x” (تويتر سابقا)، تضمنت همزا ولمزا بحق النبي محمد وزوجته السيدة خديجة.

وكانت “قلوري” قد نشرت صورة لساعة يدها الذكية ووضعت عليها صورة لطبيب يقبل رأس طبيبة يحبها، وعلقت عليها بأنها مهووسة به.

قلوري نشرت صورة لساعة يدها الذكية
قلوري نشرت صورة لساعة يدها الذكية

وعقب الانتقادات التي وجهت لها من قبل العديد من المتابعين والمتابعات، أخذت المغردة السعودية “قلوري” ترد بشكل حاد، مقحمة الرسول وزوجته خديجة بالأمر.

استهواء بالرسول وزوجته خديجة

وفي ردها على إحدى الفتيت التي انتقدت تأييدها للعلاقات بين الرجل والمراة خارج إطار الزواج، زعمت “قلوري” وهمزت بأن الرسول حب خارج إطار الزواج!

قلوري و الإساءة لحجاب السعوديات
قلوري و الإساءة لحجاب السعوديات

وفي رد آخر أسقطت الحديث على السيدة خديجة بأنها هي من خطبت النبي محمد، متسائلة باستهزاء: “ألم يكن عيب عليها”.

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إساءة متعمدة لحجاب السعوديات

وفي رد آخر، حاولت “قلوري” الإساءة لحجاب السعوديات واصفة إياه بقطعة قماش تقهر النساء.

قلوري والإساءة لحجاب السعوديات
قلوري والإساءة لحجاب السعوديات
قلوري الإساءة لحجاب السعوديات
قلوري الإساءة لحجاب السعوديات

ورفض عدد كبير من المغردين السعوديين تمادي “قلوري” وتطاولها على النبي ولاستهزاء بزوجت خديجة بنت خويلد، معبرين عن غضبهم تجاهها وتجاه فكر النسويات بشكل عام.

قلوري و الإساءة لحجاب السعوديات
قلوري و الإساءة لحجاب السعوديات

القبض على قلوري يتصدر الترند

وتعبيرا عن هذا الرفض، دشن الناشطون وسمين اثنين على منصة “X” بعنوان:” القبض على قلوري” و”جلوري تسيء لأم المؤمنين”ـ تصدرا قائمة الوسوم الاكثر تداولا في المملكة.

وطالب المغردون السلطات بسرعة القبض عليها وإيقاع الجزاء اللازم بحقها، معبرين عن املهم بان تكون عبرة لغيرها.
يشار إلى أن “قلوري” أقدمت على مسح جميع الردود التي تدينها، إلا أن المغردين تمكنوا من التقاط “سكرين شوت” لكل مداخلاتها المسيئة مع متابعيها

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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