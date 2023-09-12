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الرذيلة تحت ستار المساج.. تفاصيل مثيرة لفضائح جنسية في الكويت “فيديو”

بلغ عدد من اعتقلتهم الشرطة الكويتية بسبب تلك الأعمال 23 في منطقتي السالمية وجليب الشيوخ

كتب محمد أمين ميرة
الرذيلة تحت ستار المساج.. تفاصيل مثيرة لفضائح جنسية في الكويت
فضائح جنسية في الكويت
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وطن- ضبطت السلطات الكويتية مجموعة من مخالفي القوانين بينهم نساء بتهم مختلفة تتعلق بممارسة الرذيلة والقيام بأعمال منافية للآداب تحت ستار المساج في مناطق متفرقة من الكويت.

وحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية اعتقلت السلطات 23 شخصاً في 3 قضايا مختلفة ضمن منطقتي جليب الشيوخ والسالمية.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء مارسوا أعمال مخالفة ومنافية للآداب العامة ومارس بعضهم الرذيلة تحت ستار معاهد المساج.

وشاركت الوزارة صوراً مموهة لهؤلاء وبدا بينهم العديد من النساء اللواتي ارتبطن بفضائح جنسية تحت ستار أعمال في الكويت.

ضبطت وزارة الداخلية العديد من النساء اللواتي ارتبطن بفضائح جنسية تحت ستار أعمال في الكويت
ضبطت وزارة الداخلية العديد من النساء اللواتي ارتبطن بفضائح جنسية تحت ستار أعمال في الكويت

الرذيلة تحت ستار المساج في الكويت

ووفق منشور إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) تواصل السلطات ضبط كافة المظاهر السلبية في الدولة الخليجية.

وأوضح المنشور أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الفروانية ضبطت 14 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة.

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وفي السالمية ضبطت إدارة حماية الآداب العامة 9 أشخاص يقومون تحت ستار معاهد المساج وخدماتها بممارسة الرذيلة في الكويت.

وأحيل المعتقلون المخالفون للقوانين والبالغ عددهم 23 للجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق ما أكدته الوزارة.

تفاعل واسع

وحصدت تلك التفاصيل المثيرة تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل ومنهم فيكتور الذي غرد على منصة إكس (تويتر سابقاً): “فترض اغلاق جميع معاهد المساج لأن واضح هذه الأماكن لتقديم خدمات الرذيلة”.

تعليق فيكتور حول اغلاق جميع معاهد المساج في الكويت
تعليق فيكتور حول اغلاق جميع معاهد المساج في الكويت

وكتب حساب يحمل اسم أليكس على ذات المنصة: “يا كثر هل المعاهد كل اسبوع معهد او معهدين وكلها اعمال رذيله واشكال تلوع الجبد وقفو تراخيصهم”.

تغريدة أليكس حول معاهد المساج في الكويت
تغريدة أليكس حول معاهد المساج في الكويت

وتعلن الأجهزة الأمنية في الكويت باستمرار عن مخالفات من هذا النوع وتواصل ملاحقة المخالفين وسط رفض مجتمعي عام لتلك الظواهر المخالفة للآداب العامة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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